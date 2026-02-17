Ya es oficial: nueva ayuda de la Xunta con una dotación de 500.000 euros para nuevas empresas tecnológicas

Las IEBT son Iniciativas de Empleo de Base Tecnológica, proyectos empresariales innovadores, con alto contenido científico o tecnológico, apoyados por la Xunta de Galicia para fomentar el empleo estable. Convertir estas ideas en una empresa real no siempre es fácil, sobre todo en los primeros meses, cuando los gastos son elevados y los ingresos no se han consolidado.

Por eso, la Xunta de Galicia ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas pensadas especialmente para acompañar a estas empresas en su primer año de vida. El objetivo es darles un impulso inicial que les permita crecer, organizarse y posicionarse en el mercado. Desde hoy y hasta el 30 de septiembre está abierto el plazo.

Hasta 500.000 euros en ayudas

La convocatoria para impulsar las IEBT estará abierta del 17 de febrero al 30 de septiembre, ofreciendo una oportunidad clave para que los proyectos innovadores den el salto al mercado.

Estas ayudas están orientadas a cubrir los gastos de funcionamiento durante el primer año de actividad, una etapa clave en la que se asientan las bases del proyecto empresarial, ya sean estratégicas, organizativas o comerciales.

Entre los conceptos subvencionables destaca la contratación de personal cualificado. Se contemplan aportaciones que oscilan entre los 10.000 y los 47.000 euros por entidad, destinadas a incorporar perfiles con alta especialización técnica y especialización en el ámbito científico.

En total, podrán beneficiarse hasta 21 empresas que estén calificadas como IEBT. Además, aquellas que estén constituidas como cooperativa o sociedad laboral verán incrementada la ayuda en un 25%.

La finalidad de esta medida es facilitar que iniciativas basadas en la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico puedan dar el salto y consolidarse como empresas viables, capaces de competir y mantenerse en el mercado desde el inicio.

Así, esta ayuda de la Xunta de Galicia tiene el objetivo de apoyar el paso decisivo de transformar una idea en un proyecto empresarial sólido, capaz de generar empleo y que aporte valor al tejido empresarial gallego.