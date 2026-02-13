Villa de Pitanxo: las familias ven "positivo" el auto que propone juzgar al capitán y a dos directivos de la armadora

Familiares de víctimas del 'Villa de Pitanxo', el pesquero gallego que naufragó en aguas de Terranova (Canadá) en febrero de 2022, han valorado como "positivo" el auto de la Audiencia Nacional, que ha propuesto para juzgar al capitán del barco, Juan Padín, y a dos directivos de la armadora, Pesquerías Nores Marín.

En un audio enviado a Europa Press, la portavoz de las familias, María José de Pazo, ha considerado este documento como "congruente" con las pruebas practicadas en los últimos años, ya que el próximo domingo se cumplirán cuatro años de la tragedia.

Pese a admitir que el auto todavía está siendo estudiado por los abogados, De Pazo ha adelantado que "va en la línea" de lo que habían solicitado las familias y espera que se pueda "hacer justicia".

Ella ha agradecido a los medios de comunicación el apoyo recibido durante toda la instrucción del caso y ha animado a la ciudadanía a acudir el próximo 21 de febrero a Marín (Pontevedra), donde se llevará a cabo un acto homenaje por las víctimas en el paseo Alcalde Blanco, al lado de la placa conmemorativa.