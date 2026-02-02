Galicia guarda un minuto de silencio en repulsa del asesinato machista de Mos (Pontevedra) Delegación del Gobierno en Galicia

Lunes de luto en Galicia después del primer crimen machista del año en la Comunidad Autónoma, ocurrido en Mos este domingo. La víctima fue María Belén, de 52 años, que fue presuntamente asesinada por su expareja, que también fue hallado muerto horas después.

En la tarde de ayer, el Concello de Mos decretó tres días de luto y celebró un minuto de silencio a las 19:00 horas, y este lunes a las 20:00 horas se celebrará un pleno extraordinario.

Durante la jornada de hoy, las principales ciudades gallegas han celebrado minutos de silencio, así como diversas Administraciones, como la Delegación del Gobierno, que lo guardó en Nigrán, también con representantes del Gobierno local, y en el que el delegado, Pedro Blanco, ha asegurado que Galicia está "absolutamente consternada".

Minuto de silencio en Nigrán. Concello de Nigrán

"No vamos a parar ni a dar un paso atrás hasta erradicar estos asesinatos machistas", ha subrayado, instando a "toda la sociedad" a comprometerse con esta lucha y a los partidos políticos que "no se pongan de perfil". Posteriormente, se ha celebrado otro minuto de silencio a las puertas de la Delegación del Gobierno en Pontevedra y en el que han participado miembros de la Diputación y el subdelegado del Gobierno, Abel Losada.

Xunta y Parlamento

En Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y varios conselleiros han celebrado el minuto de silencio junto con otros cargos y trabajadores del complejo administrativo de San Caetano. Aquí, el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, ha trasladado el "ánimo y apoyo" a los familiares y allegados de María Belén, especialmente a su hijo y ha incidido en la importancia de denunciar.

También el Parlamento gallego ha querido mostrar su repulsa ante el crimen machista en la escalera exterior del Pazo do Hórreo, en el que ha participado el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, integrantes de la Mesa de la Cámara, portavoces de los grupos parlamentarios, diputados y personal de la institución, así como la valedora do Pobo.

Minuto de silencio en el Parlamento. Parlamento

El viceportavoz del BNG Luís Bará ha señalado que se trata de un "problema gravísimo y estructural" que tiene que ver con "la discriminación" de las mujeres que "aún tienen muchos derechos por conquistar y no tienen garantizado el derecho a su propia seguridad", por lo que ha demandado "más medios" y ha apelado a que el feminismo "siga avanzando" para pelear "por más derechos y no ir hacia atrás".

Por su parte, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha lamentado este nuevo caso de violencia machista y ha subrayado que las cifras son "insoportables". "Es una triste noticia para Galicia, primera víctima en este 2026, que suma seis casos en España en un solo mes, dando la escandalosa cifra de que cada cinco días asesinan a una mujer en España", ha manifestado.

Minuto de silencio en la delegación de la Xunta en Vigo.

Las delegaciones de la Xunta en las siete grandes ciudades gallegas también se han sumado a este minuto de silencio, así como O Porriño, concello vecino del de Mos, donde tuvo lugar el asesinato. Estuvo presidido por el alcalde, Alejandro Lorenzo, que estuvo acompañado por Leopoldo Costas, teniente de alcalde de Mos.

Minuto de silencio en O Porriño.

Desde Vigo, el alcalde Abel Caballero ha mostrado su "más profundo rechazo" a la violencia machista y ha recordado el "firme compromiso" del Concello local "en la lucha contra la violencia estructural que sufren las mujeres".