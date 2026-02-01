Hallado muerto el hombre buscado por el presunto asesinato machista de su expareja en Mos

La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia de género la muerte de una vecina de Mos, a 1 de febrero de 2026, en Mos Elena Fernández - Europa Press

El sospechoso fue encontrado sin vida en una vivienda de O Porriño donde se había atrincherado, según informa Europa Press

El hombre que estaba siendo buscado por el asesinato de su expareja en el municipio pontevedrés de Mos fue hallado muerto en la noche de este domingo en una vivienda de la parroquia de Atios, en el ayuntamiento vecino de O Porriño, donde se había atrincherado.

Según informa Europa Press, la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra confirmó que el equipo del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil —una unidad especializada en actuaciones de alto riesgo— accedió al domicilio poco antes de las 22.00 horas y encontró al sospechoso ya sin vida.

Durante la tarde, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, había señalado que el presunto autor del crimen estaba “localizado” y calificó los hechos como un caso de violencia machista, después de que la hermana de la víctima presenciase su huida en coche tras el ataque.

El cadáver de María Belén, de 52 años, fue encontrado con heridas de arma blanca por su hermana en una vivienda unifamiliar situada en la parroquia de Sanguiñeda. La hermana, que reside en la planta superior del inmueble, dio la voz de alarma tras escuchar gritos. La Guardia Civil recibió el aviso a las 13.35 horas.

El delegado del Gobierno en Pontevedra lamenta el suceso

Losada lamentó que “la lacra de la violencia machista ha vuelto a golpear a la provincia de Pontevedra” y explicó que el agresor no convivía en la actualidad con la víctima, aunque acudía “con frecuencia” a la vivienda, donde ella residía en una planta distinta a la de su madre y su hermana. Asimismo, trasladó un mensaje de apoyo a la familia, al municipio de Mos y “a todas las mujeres”, asegurando que el Gobierno mantendrá “la guardia alta”. Como ocurre en muchos casos de este tipo, no existían denuncias previas y la víctima no figuraba en el sistema VioGén.

Por su parte, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, confirmó también durante la tarde que el agresor estaba localizado y afirmó que se trataba de “una buena noticia dentro de todo este dolor”, antes del inicio del minuto de silencio convocado por el ayuntamiento. Cerca de un centenar de personas participaron en la concentración para condenar el asesinato de María Belén.

La regidora, que estuvo con la familia de la víctima a lo largo de la tarde, agradeció el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se mostró convencida de que en las próximas horas el Gobierno ratificará oficialmente que se trata de un crimen por violencia machista. “Este minuto de silencio no es solo un gesto simbólico, es una forma de decir que nos importa y que acompañamos cuando el dolor llama a la puerta”, expresó.

Este lunes se celebrará un pleno extraordinario a las 20.00 horas para decretar tres días de luto oficial en el municipio, tras lo cual tendrá lugar una nueva concentración. A la espera de la confirmación oficial, este sería el primer asesinato machista registrado en Galicia en 2026. En el conjunto del Estado, durante el mes de enero se han confirmado cinco asesinatos por violencia de género.