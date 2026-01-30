La Xunta achaca al "afán recaudatorio" del Gobierno la paralización de su plan de dependencia

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visita una residencia de mayores en Santiago. Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha achacado la paralización del plan de choque de sobre dependencia y discapacidad, después de que el Tribunal Constitucional haya admitido el recurso del Gobierno, al "afán recaudatorio" del propio Gobierno central.

Así lo ha expresado la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante una visita a una residencia pública en Santiago,donde también ha advertido de que el Estado pretende "copiar las homologaciones automáticas" por las que se presentó el recurso y que ya permitió reconocer la discapacidad automáticamente a más de 12.500 dependientes gallegos, al tiempo que se redujeron los tiempos de espera.

"La única motivación del Gobierno central es recaudatoria", ha insistido la conselleira, ya que con esta simplificación de los trámites "dejó de recibir 114 millones de euros durante 2025 en Galicia".

Fabiola García también ha denunciado un trato "desigual, injusto e inaceptable" con Galicia, ya que considera que no hubiese actuado igual con otras comunidades como "Cataluña o País Vasco", con las que "nunca se atrevería".

Esta paralización del plan de dependencia, ha lamentado, supondrá "nuevos retrasos y trastornos burocráticos" para los dependientes gallegos que, ha añadido, por esta decisión del Gobierno central, "deberán someterse a una doble valoración".

Por último, ha vuelto a reclamar al Gobierno central que cumpla con la Ley de Dependencia y asuma el 50% del coste de los servicios, "en lugar de reducir su aportación año tras año".