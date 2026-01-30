Temporal en Galicia: más de 300 rayos en 24 horas y vientos de 127,8 kilómetros por hora

Las complicadas condiciones meteorológicas continúan en Galicia, en una jornada en la que han sido de nuevo protagonistas las lluvias, el viento, y la nieve en las zonas de montaña, además de las tormentas que han dejado más de 300 rayos (302) en las últimas 24 horas.

Mientras los litorales de A Coruña y Pontevedra continúan en alerta por oleaje, de nivel rojo en la primera hasta la finalización del día, y naranja en la segunda, han destacado los fuertes vientos, que en Lardeira, en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras, alcanzaron los 127,8 kilómetros por hora.

La alerta naranja en toda la costa gallega seguirá activa mañana por oleaje hasta las 21:00 horas, e irá amainando a lo largo del domingo.

Las tormentas también han estado presentes como en días anteriores, y desde el 112 se ha vuelto a advertir que pueden llegar acompañadas de precipitaciones y granizo.

Entre las incidencias provocadas por estas tormentas, se han producido cortes de luz en Santiago y han provocado daños en otras localidades gallegas. En As Neves, por ejemplo, el Concello ha informado de daños en el alumbrado por valor de 54.400 euros.

El temporal también ha afectado al transporte de ría en Galicia y la nieve ha ralentizado el tráfico en zonas de montaña, como Pedrafita do Cebreiro (Lugo).

Y la A-52 también ha sufrido los efectos de las nevadas. De hecho, la nieve ha obligado a embolsar camiones en la A-52 a la altura de Puebla de Sanabria (Zamora).