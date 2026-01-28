Cortes y prohibiciones al paso de vehículos pesados en Ourense y Lugo debido a la nieve

La nieve sigue impidiendo la normal circulación en vías de la montaña de Lugo y también en el sur de la provincia ourensana, especialmente, en lo que tiene que ver con los vehículos pesados. Con todo, no hay carreteras principales cortadas.

Según ha informado la DGT y ha recogido Europa Press, se ha prohibido la circulación de camiones y vehículos articulados en la carretera LU-633 entre Pedrafita y Queixadoiro, mientras que la A-6, entre Pedrafita y Nocedo, y entre Pedrafita y Valcarce (León) está transitable con precaución. En esa vía se ha establecido la prohibición de adelantamiento para los vehículos pesados.

Por otro lado, tampoco podrán adelantar los vehículos pesados y deberán circular con precaución todos los usuarios en la N-6 entre El Castro (León) y A Pía (Lugo).

En Ourense, prohibición de adelantamiento

En la provincia de Ourense, hay nevadas que afectan a la N-525 en la zona de A Gudiña, y entre O Canizo y Las Hedradas (Zamora), y los camiones no pueden adelantar.

También se ha establecido la prohibición de adelantamiento para vehículos pesados en la A-52 a su paso por los municipios ourensanos de Trasmiras, Monterrei, A Mezquita y Riós. Igualmente, la DGT pide precaución en la OU-310 en Vilardevós, debido a la baja visibilidad por niebla.