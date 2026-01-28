A-6 en Pedrafita do Cebreiro (Lugo), nevada, a 28 de enero de 2026.

A-6 en Pedrafita do Cebreiro (Lugo), nevada, a 28 de enero de 2026. DGT

Ofrecido por:

Galicia

Cortes y prohibiciones al paso de vehículos pesados en Ourense y Lugo debido a la nieve

También se ha establecido la prohibición de adelantamiento para vehículos pesados

También te podría interesar: Borrasca 'Joseph' en Galicia: más de 1.200 incidencias y decenas de accidentes con heridos

Publicada

La nieve sigue impidiendo la normal circulación en vías de la montaña de Lugo y también en el sur de la provincia ourensana, especialmente, en lo que tiene que ver con los vehículos pesados. Con todo, no hay carreteras principales cortadas.

Accidente en la AP-9 a la altura de Portas

Según ha informado la DGT y ha recogido Europa Press, se ha prohibido la circulación de camiones y vehículos articulados en la carretera LU-633 entre Pedrafita y Queixadoiro, mientras que la A-6, entre Pedrafita y Nocedo, y entre Pedrafita y Valcarce (León) está transitable con precaución. En esa vía se ha establecido la prohibición de adelantamiento para los vehículos pesados.

Por otro lado, tampoco podrán adelantar los vehículos pesados y deberán circular con precaución todos los usuarios en la N-6 entre El Castro (León) y A Pía (Lugo).

En Ourense, prohibición de adelantamiento

En la provincia de Ourense, hay nevadas que afectan a la N-525 en la zona de A Gudiña, y entre O Canizo y Las Hedradas (Zamora), y los camiones no pueden adelantar.

También se ha establecido la prohibición de adelantamiento para vehículos pesados en la A-52 a su paso por los municipios ourensanos de Trasmiras, Monterrei, A Mezquita y Riós. Igualmente, la DGT pide precaución en la OU-310 en Vilardevós, debido a la baja visibilidad por niebla.