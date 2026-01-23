Susto en las carreteras gallegas por la borrasca Ingrid: un accidente múltiple ha colapsado la A-52

Las carreteras gallegas están notando la presencia de la borrasca Ingrid. Más de un centenar de incidencias se han acumulado este viernes, entre la que destaca un accidente múltiple en la A-52, tras el túnel de A Cañiza, a su paso por Melón (Ourense).

El 112 Galicia ha tenido constancia de la colisión a las 17:10 horas, en el kilómetro 266 en dirección a Ourense. El granizo ha sido la causa de este accidente en el que se han visto implicados ocho vehículos y cinco personas han resultado heridas.

Emerxencias también ha informado de un accidente en Cusperdiño, en la PO-232. A las 14:40 horas, un particular ha informado de la salida de vía debido a la presencia de hielo en la calzada, resultando una persona herida.

A las 17:25 horas, se ha producido otra salida de vía en la AG-46, en el kilómetro nueve, a la altura de Moaña. En este caso, cuatro vehículos han estado implicados en la colisión como consecuencia del granizo.

Por otro lado, el 112 Galicia también ha tenido constancia de vehículos con dificultades para circular debido a la presencia de hielo y nieve en las carreteras de concellos como Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Avión, A Fonsagrada, Beariz y A Lama.