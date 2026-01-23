Nieve a 400 metros: Aemet pone en aviso a Galicia por hasta 20 cm de nieve en las próximas horas

La borrasca 'Ingrid' no da tregua en Galicia. Meteogalicia y AEMET mantienen activos sus avisos naranjas por acumulación de nieve este viernes en el interior del territorio, nevadas que continuarán el sábado en menor intensidad.

Galicia encara el fin de semana con precaución, ante las nevadas provocadas por una masa de aire polar que llega desde Groenlandia. La borrasca 'Ingrid' teñirá el paisaje gallego de blanco, por suerte para los amantes de los deportes de invierno cuando cesen las precipitaciones.

Las primeras horas del temporal ya han dejado centenares de incidencias en todo el territorio. El 112 Galicia ha contabilizado más de 250 incidencias por meteorología adversa, situación que no parece que vaya a mejorar en las próximas horas.

🛰️ Imaxe de satélite coa borrasca Ingrid xusto ao oeste de Bretaña e a potente descarga de aire frío impactando na península 🌊 ❄️ 💨 ⛈️ pic.twitter.com/T3F7EYakQE — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) January 23, 2026

Alerta naranja por nieve en el interior

Desde este mediodía, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja y amarilla por nevadas. La mayoría de las comarcas de interior de Galicia se teñirán de blanco esta tarde, mientras el viento continúa azotando todo el litoral.

Las intensas nevadas afectarán especialmente al sur de Lugo, al noroeste, al sur y a la montaña de Ourense, y al interior de Pontevedra, donde la AEMET ha activado los avisos naranjas. Allí, las cotas de nieve descenderán hasta los 400-500 metros al final del día.

El frío y la nieve suponen un peligro importante que ya está causando múltiples incidentes en las carreteras y en los servicios ferroviarios gallegos. La peor parte se la llevarán los picos ourensanos, donde se prevé que se acumulen hasta 20 centímetros de nieve.

23/01 11:12 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: costeros y nevadas. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/nhkAcYuyem pic.twitter.com/ATZqiyBief — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) January 23, 2026

También se mantendrá el aviso amarillo por nieve en las siguientes localizaciones: interior de A Coruña, centro y montaña de Lugo, Valdeorras y Miño de Ourense. Se registrarán acumulaciones de nieve de hasta 10 centímetros a partir de los 400 metros de altura.

Las nevadas continuarán este sábado

Las intensas nevadas continuarán este sábado en el interior de Galicia, aunque con menor intensidad. La AEMET ha activado el aviso amarillo por nieve para este 24 de enero en el noroeste, sur, y montaña de Ourense, así como en Valdeorras, en el Miño (Ourense), en el sur y en las montañas de Lugo, y en el interior de Pontevedra.

Las montañas de Lugo y Ourense volverán a acumular más nieve que ningún otro lugar de Galicia, hasta 10 centímetros a partir de los 400 metros de altura. En el resto de localizaciones, el peligro será bajo, con acumulaciones de apenas dos centímetros de nieve a partir de los 500 metros.

Las intensas nevadas cesarán el domingo, pero, hasta entonces, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar los desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.