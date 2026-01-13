Confirmado por el Gobierno: los propietarios que no suban el alquiler tendrán una bonificación del 100% del IRPF

Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación, en las próximas semanas, de un nuevo real decreto-ley con tres medidas destinadas a reforzar la intervención en el mercado del alquiler. Entre ellas, se pretende regular el "fraude" en los alquileres de temporada, limitar el "abuso" del alquiler por habitaciones e incluir incentivos fiscales para los propietarios que mantengan estables los precios del alquiler.

Una de estas medidas ha generado una notable controversia entre la ciudadanía y diversos grupos parlamentarios, que han expresado su malestar a través de las redes sociales. Se trata de la propuesta que contempla una bonificación fiscal del 100% en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los propietarios.

"Ganamos todos"

El presidente del Gobierno ha defendido que el nuevo real decreto-ley incorpora medidas pensadas para equilibrar los intereses de propietarios e inquilinos, insistiendo en que su aplicación supondrá un beneficio común. Según ha explicado, el objetivo es fomentar la estabilidad en el mercado del alquiler y evitar subidas injustificadas de precios.

Una de las principales iniciativas es ofrecer incentivos fiscales a los dueños de viviendas que renueven los contratos de alquiler sin incrementar la renta mensual. Sánchez ha subrayado que el Gobierno quiere premiar a aquellos propietarios que apuesten por la moderación y no utilicen la renovación de los contratos como excusa para encarecer el alquiler.

En este sentido, se prevé una bonificación fiscal en el IRPF para quienes mantengan los precios, una compensación que, según el Ejecutivo, igualaría los beneficios económicos que obtendrían si optaran por subir la renta. Con esta medida, el Gobierno busca contener el precio de la vivienda y aportar mayor seguridad a los inquilinos.

Esta medida ha generado cierta controversia en los diferentes grupos parlamentarios del Gobierno. Yolanda Díaz se ha mostrado muy crítica, afirmando que "regalar dinero público a los rentistas es un grave error. En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo. La vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal".

La segunda medida se basa en la limitación de los contratos de alquiler de temporada para evitar su uso fraudulento. Para ello se fijarán medidas estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada, además de establecerse sanciones para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

Por último, también se actuará contra el abuso del alquiler por habitaciones, una fórmula cada vez más extendida, especialmente entre los jóvenes.

Los precios del alquiler en Galicia

Los datos del Observatorio da Vivenda de la Xunta de Galicia reflejan un incremento anual del precio medio de los alquileres en todas las ciudades gallegas. El de A Coruña fue el segundo más bajo, del 7,5%.

En A Coruña el alquiler ha pasado de 679,6 euros en diciembre de 2024 a 731 al terminar 2025, lo que equivale a un aumento del 7,5% que también se dio en Vigo (de 648,5 a 697,5). Solo en Santiago el incremento fue menor, de 623,3 a 656,9 euros, un 5,3%. En el resto de ciudades gallegas, los datos son los siguientes: del 7,7% en Pontevedra, 9,3% en Ourense, 10,9% en Lugo y 12,3% en Ferrol (de 493,7 a 554,8 euros).

Si nos fijamos en Idealista, vemos que la ciudad con los alquileres más caros de Galicia es Vigo, donde se ha alcanzado un nuevo récord en diciembre de 2025.