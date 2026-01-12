Un sacerdote de Tui (Pontevedra) confirma las raíces gallegas del Papa León XIV

La noche dominaba el cielo del sur de Pontevedra y el canónigo-archivero de la Catedral de Tui, Avelino Bouzón, comenzó a leer la biografía de León XIV escrita por Rafael Lazcano. En las primeras páginas del libro, se indica la posibilidad de que el Papa tenga ancestros en O Porriño. El sacerdote, invadido por la curiosidad, recurrió a los archivos del templo tudense para confirmar las raíces gallegas del sucesor de San Pedro.

"Los padres de Francisco fueron Benito Lorenzo de Bastos, natural de Porriño (Pontevedra) y Antonia González Vázquez, casados el 9 de enero de 1677 en la iglesia Espíritu Santo de La Habana". Esta es la frase que sorprendió y despertó "el deseo de indagar" de Avelino Bouzón, una curiosidad que lo desveló a las 03:00 horas de la madrugada para trazar el árbol genealógico de Robert Francis Prevost.

Uno hora y veinte minutos más tarde volvió a la cama y, ya al día siguiente, sobre las 12:00 horas, le propuso a uno de sus "eficaces colaboradores", Luis Arias, investigar los antecesores del Papa en O Porriño. "Como los libros más antiguos que se conservan de Santa María de Porriño son de mediados de 1700, convenimos en comenzar por San Salvador de Torneiros, que los tiene del inicio de 1600", explica el cura en la hoja parroquial de San Bartolomeu de Rebordáns, parroquia de Tui.

Las dudas se despejaron un día más tarde. Arias encontró el documento que desvela el origen gallego del Papa. Así lo confirma el asentamiento resguardado en el Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Tui, que detalla que Benito de Bastos Lorenzo fue bautizado en diciembre de 1639 en San Salvador de Torneiros, parroquia de A Louriña, ubicada en el Concello de O Porriño.

Se trata del quinto trastatarabuelo por parte de madre del papa León XIV, cuyos padres también eran originarios de San Salvador de Torneiros. De hecho, se casaron en la misma iglesia donde bautizaron a su hijo en 1639. "Proseguiremos tirando del hilo y tejiendo el tapiz hasta llegar a las generaciones actuales, las cuales podrán presentarse al Pontífice y manifestarle que comparten sus mismos genes", concluye Avelino Bouzón.

El párroco tudense, además, supone que Benito Lorenzo de Bastos emigró con 25 años a La Habana, donde se casó en 1677, con 32 años. Entonces, Cuba era una colonia española "en plena transición con una élite azucarera emergente y con escasa población". "Pasado el tiempo, muchos gallegos y otros ibéricos que habían llegado a la isla se desplazaron hacia México y los Estados Unidos de América", incide Bouzón para explicar los movimientos de los antepasados de León XIV.