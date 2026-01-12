Confirmado por la Xunta: suspendidas las actividades deportivas en el mar por olas de hasta 5 metros

El temporal de viento, lluvia y fuerte mar combinado continuará afectando a la jornada de este lunes y, al menos, también a la del martes. Ante esta situación, la Xunta de Galicia ha emitido una serie de avisos para extremar las precauciones.

Además, debido a las diferentes alertas activadas, el Ejecutivo regional ha decidido suspender las actividades deportivas en el mar en aquellas zonas donde se esperan olas de hasta cinco metros de altura significativa.

Alerta naranja por olas de hasta 5 metros

El mes de enero se aproxima a su ecuador marcado por la activación de una alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra con el fin de "garantizar la seguridad de los bienes y personas".

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso permanecerá activo durante las jornadas de hoy lunes y mañana martes, con otras alertas activas por lluvia y fuertes rachas de viento superiores a 80 km/h.

Por este motivo, la Consellería de Presidencia Xustiza e Deportes ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los concellos afectados según las previsiones de los organismos predictores.

En concreto, los concellos afectados son los pertenecientes al litoral oeste de A Courña (Costa da Morte), litoral noroeste de A Coruña y litoral suroeste de A Coruña, así como a las Rías Baixas y Miño de Pontevedra.

Con todo, la Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Hoxe temos a chegada dunha fronte activa seguida dunha segunda fronte asociada a unha pequena borrasca próxima a #Galicia.

Esta situación trae ventos fortes en xeral e chuvias intensas e persistentes nas provincias atlánticas⚠️

Alerta por vientos de 80 km/h y lluvia

El viento será el otro gran protagonista de la jornada. De hecho, se esperan rachas superiores a 80 km/h en amplias zonas de Galicia, con alerta de nivel amarillo en la montaña de Lugo, A Mariña Lucense, noroeste y suroeste de A Coruña, interior y litoral de Pontevedra y la Montaña de Ourense.

A mayores, los organismos predictores han activado avisos por acumulaciones de lluvia, que se mantendrán vigentes entre hoy y mañana ante la previsión de registros superiores a los 40 l/m2 en un intervalo de 12 horas.

Por otro lado, en lo relativo a las temperaturas, se mantendrán dentro de los valores normales para esta época del año, aunque con un ligero descenso. En las principales ciudades, las máximas rondarán los 15 grados, mientras que en zonas de alta montaña podrían no superar los 10 grados.