Rueda carga contra Sánchez y el BNG y destaca al PP como la "única alternativa" en Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha cargado contra Sánchez y el Gobierno de España, así como contra su oposición en el Parlamento de Galicia, este martes. El líder del PPdeG ha asegurado que su partido es la "única alternativa" para Galicia durante el pincho de Navidad organizado en Cangas por el PP de Pontevedra.

"En este año hemos demostrado con hechos que somos la única alternativa fiable de gobierno: un gobierno estable asentado sobre un partido unido", ha señalado durante su intervención, en la que ha destacado la "excepción" que supone para los gallegos contar con un Ejecutivo capaz de aprobar sus presupuestos cada año.

El presidente autonómico ha comparado su "estabilidad" con la del Gobierno de España. Rueda ha denunciado que el Ejecutivo central "desprecia a Galicia día sí y día también", según indica el partido en una nota de prensa. Para ejemplificar esta situación, ha señalado el rechazo estatal a rescatar la autopista AP-9.

Rueda considera que el Gobierno está "en descomposición" y que prefiere hacer un "house tour" por el Palacio de la Moncloa antes que solucionar problemas estructurales, como la vivienda. Así, ha subrayado que el Partido Popular es "la única alternativa para hacer bien las cosas".

"Vamos por el buen camino y tenemos que seguir en esta línea", ha concluido el presidente autonómico, que también ha criticado la actitud de su oposición en Galicia. Ha calificado de "parálisis" la actuación de los socialistas y ha reprochado al BNG su "no a todo".

Respecto a 2026, Rueda ha puesto el foco en las próximas elecciones municipales, en las que comenzarán a trabajar. En este sentido, el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, ha agradecido a "la familia del Partido Popular" el trabajo realizado en 2025, "porque no será más que un prólogo de lo que vendrá en 2026 y 2027".