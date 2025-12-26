La previsión de fiestas ilegales de Fin de Año en Galicia desciende a números de prepandemia

Este Fin de Año habrá menos fiestas ilegales en Galicia que el año pasado, con cifras que se retrotraen a la etapa de la prepandemia.

Así lo ha avanzado la Federación Gallega de Salas de Fiesta y Discotecas (Fesdiga) en una rueda de prensa celebrada este viernes en Vigo, en la que han calculado que serán alrededor de 250 fiestas ilegales las que se celebren en la noche del 31 de diciembre, lo que supone un 22% menos que las 320 esperadas en las navidades pasadas.

Según el presidente de Fesdiga, Samuel Pousada, cerca del 85% de estas celebraciones se realizarán el 31 de diciembre y serán las provincias de Pontevedra y A Coruña en las que se espera mayor número, unas 85, que en Lugo y Ourense, unas 40.

Estos datos son similares a los que se produjeron en prepandemia, incluso con un descenso con respecto a 2019, una campaña en la que se preveían 280 fiestas ilegales. Todo esto, tras el incremento exponencial de celebraciones sin licencia tras el confinamiento.

La mayoría de estas fiestas se celebrarán en locales con licencia, pero sin haber solicitado el permiso pertinente, y Pousada ha puesto el foco en los Concellos, lamentando las dificultades que se encuentran los establecimientos a la hora de realizar algún trámite.

"A veces la autorización llega tres meses después de haber celebrado la fiesta", ha criticado, recordando que muchos locales no la solicitan.

De las celebraciones ilegales, se calcula que el 15% son "clandestinas", en locales sin acondicionar que se alquilan para estas ocasiones "con ánimo de lucro" y "sin autorización", representando un "grave peligro" para los asistentes.

En este punto, incluso ha criticado que hasta un 2-3% de estos locales son públicos, cedidos por los concellos; poniendo nuevamente el foco en la tradicional fiesta celebrada en la entrada del auditorio Mar de Vigo que "representa un peligro" porque "es un local muy grande pero no adaptado para este tipo de actividades".

Ley de prevención de adicciones

El presidente de Fesdiga también se ha referido a la aprobación de la ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas de Galicia, reivindicando la importancia de esta medida a la hora de reducir la ingesta de alcohol entre menores.

Sin embargo, ha insistido en la necesidad de que los concellos cumplan esta nueva ley cuando entre en vigor, que prevé que sea entre marzo y abril, para evitar botellones.

Pousada también ha hecho balance después de más de un año en vigor del nuevo protocolo de actuación ante violencias sexuales y agresiones LGTBIfóbicas, indicando que se han reducido de forma "significativa", pero esperando que continúen bajando.