Manzaneda (Ourense) registra la temperatura más baja y se espera nieve en el interior de Pontevedra y A Coruña

Montañistas durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). Carlos Castro - Europa Press

El frío y la nieve se han convertido en los protagonistas del final del año en Galicia, especialmente en zonas del interior, aunque la previsión es que a partir de este mediodía la influencia del anticiclón deje tiempo seco el resto del fin de semana.

Este viernes, la cota de nieve se ha situado desde primera hora de la mañana en 500 metros y la provincia de Ourense ha registrado la temperatura más baja: -8,2 grados en Cabeza de Manzaneda y -7,9 en Xares, en A Veiga. De hecho, la provincia ha pasado esta noche en alerta amarilla por temperaturas mínimas por debajo de los -4 ºC en el sur e inferiores a -6 ºC en la montaña.

En este contexto, otros puntos también han marcado -6 grados, como Lardeira, en Carballeda de Valdeorras, y Calvos de Randín, que registró la mínima más alta de entre las estaciones de medición en altitudes menores a 900 metros.

La nieve estará presente, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el noroeste de Ourense y se extenderá a los interiores de A Coruña y Pontevedra. Durante la primera mitad del día se esperan precipitaciones débiles y chubascos.

También se prevén heladas débiles, salvo en el litoral y tercio occidental, que podrán ser moderadas en la montaña y sur de Ourense, y la cota de nieve se situará entre 700 y 800 metros al final del día.

Será a partir del mediodía, tal y como apunta Meteogalicia, cuando Galicia irá quedando en la influencia del anticiclón, con tiempo seco que continuará en el fin de semana.