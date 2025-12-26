Montañistas durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia (España).

Montañistas durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). Carlos Castro - Europa Press

Galicia

Manzaneda (Ourense) registra la temperatura más baja y se espera nieve en el interior de Pontevedra y A Coruña

Este viernes arranca con cotas de nieve a 500 metros y previsión de heladas débiles, aunque a partir del mediodía Galicia irá quedando en la influencia del anticiclón

El frío y la nieve se han convertido en los protagonistas del final del año en Galicia, especialmente en zonas del interior, aunque la previsión es que a partir de este mediodía la influencia del anticiclón deje tiempo seco el resto del fin de semana.

Una calle de A Coruña esta mañana.

Este viernes, la cota de nieve se ha situado desde primera hora de la mañana en 500 metros y la provincia de Ourense ha registrado la temperatura más baja: -8,2 grados en Cabeza de Manzaneda y -7,9 en Xares, en A Veiga. De hecho, la provincia ha pasado esta noche en alerta amarilla por temperaturas mínimas por debajo de los -4 ºC en el sur e inferiores a -6 ºC en la montaña.

En este contexto, otros puntos también han marcado -6 grados, como Lardeira, en Carballeda de Valdeorras, y Calvos de Randín, que registró la mínima más alta de entre las estaciones de medición en altitudes menores a 900 metros.

La nieve estará presente, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el noroeste de Ourense y se extenderá a los interiores de A Coruña y Pontevedra. Durante la primera mitad del día se esperan precipitaciones débiles y chubascos.

También se prevén heladas débiles, salvo en el litoral y tercio occidental, que podrán ser moderadas en la montaña y sur de Ourense, y la cota de nieve se situará entre 700 y 800 metros al final del día.

Será a partir del mediodía, tal y como apunta Meteogalicia, cuando Galicia irá quedando en la influencia del anticiclón, con tiempo seco que continuará en el fin de semana.