Fallece el hijo del escritor gallego Celso Emilio Ferreiro, Luis Ferreiro Loredo

En un comunicado, el alcalde de Celanova y presidente de la Fundación Curros Enríquez, Antonio Puga, ha trasladado su profundo pesar por la muerte de Ferreiro Loredo. Lo define como "celanovés de corazón", ya que debido a la actividad profesional de su padre no nació en la localidad ourensana.

Fue promotor, junto con sus hermanos y su madre, de la Fundación Celso Emilio Ferreiro, en la que centró una buena parte de su vida a promover y divulgar tanto la obra publicada como aquella otra inédita del autor de 'Onde o mundo se chama Celanova'. En los últimos años tuvo un interés especial en incrementar la presencia de la memoria del poeta en su municipio natal.

Allí, como informa Europa Press, llevó a cabo diversas iniciativas editoriales que han ayudado a configurar públicamente su perfil poético, social y político fundamentalmente de la posguerra.

Asimismo, Luis Ferreiro representó a la familia del poeta durante años en la Fundación Curros Enríquez y la suya fue la voz autorizada, también en representación de la familia, para todo lo que tenía que ver con el trabajo de difusión de la obra literaria y del pensamiento de su padre en toda Galicia.