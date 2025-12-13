Confirmado por la Xunta: Galicia contará con un nuevo espacio termal con 5 termas y un presupuesto de 484.000 euros

Galicia es un verdadero paraíso termal. La región concentra numerosas zonas de aguas mineromedicinales, con Ourense como capital termal gracias tanto a sus termas gratuitas al aire libre como a sus históricos balnearios.

Las opciones no se limitan a esta provincia: existen otros espacios termales repartidos por toda Galicia. Además, la Xunta ha confirmado la puesta en marcha de un nuevo proyecto para crear un espacio termal en el municipio pontevedrés de Ponte Caldelas.

5 pozas y un presupuesto de 484.000 euros

Proyecto de termas en Ponte Caldelas Concello de Ponte Caldelas

Ya es oficial: Ponte Caldelas contará con un nuevo espacio termal en el municipio. El Consello de la Xunta ha autorizado la firma del convenio de colaboración con el Concello para la creación de un nuevo espacio termal en la localidad.

El proyecto busca recuperar la tradición de la cultura termal de este municipio que contó con un balneario en el pasado. Turismo de Galicia aportará 400.000 euros a esta actuación que tendrá un coste total de 484.000 euros.

En concreto, Turismo de Galicia contribuirá con la subvención del proyecto correspondiente a la zona termal del parque. Esto incluye la instalación de cinco pozas de agua termal, de las que dos tendrán carácter lúdico y tres de relajación, y edificios auxiliares para usos complementarios, como vestuarios y aseos.

Además, se acondicionará la capilla como espacio de interpretación de la cultura termal y se realizarán trabajos de mantenimiento del parque.

La acción se engloba dentro del proyecto del Parque Termal de Ponte Caldelas, planificado por el Concello y que propone la construcción en una parcela de su titularidad en la que, desde finales del siglo XIX hasta principios del XXI, existió un balneario, referente del termalismo y de la hostelería gallega.

Con el nuevo Parque Termal se busca recuperar la cultura termal del municipio, con la instalación de cinco pozas que funcionen, nuevamente, como elemento tractor y dinamizador del desarrollo socioeconómico de la villa.

"También se quiere devolver a los vecinos y visitantes el uso público de un espacio privilegiado frente al río Verdugo, en forma de parque público", informa el Ejecutivo regional en un comunicado.

La iniciativa da continuidad al Plan territorial de sostenibilidad turística de villas termales y cascos históricos de Galicia, dotado con más de 23 millones de euros que tiene como prioridad el impulso del turismo termal sostenible en la comunidad.