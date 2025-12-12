Muere un marinero gallego mientras faenaba en el Atlántico Sur

Un marinero gallego ha fallecido en las últimas horas mientras faenaba en el Atlántico Sur. Según fuentes del sector, el hombre habría muerto de forma natural.

Se trataría de un tripulante del barco palangrero 'Bradomin', de 36,5 metros de eslora y con puerto base en Burela (Lugo), tal y como informa Europa Press.

Las mismas fuentes han explicado que todo ocurrió el pasado miércoles, poniendo rumbo el barco hacia Montevideo (Uruguay) para poder realizarle la autopsia al cuerpo.

Así, se prevé que llegue a tierra el próximo miércoles o jueves, debido a que el trayecto supondrá unos 6 o 7 días de navegación.