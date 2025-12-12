Dimite la secretaria de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga, crítica con la gestión del caso Tomé

La secretaria de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga, ha presentado su dimisión este viernes en la Ejecutiva Nacional de los socialistas. La dirección del partido se ha reunido tras conocerse las denuncias por acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé.

La ex socialista ha reprochado a la dirección que no se consultase con ella el primer comunicado lanzado por el partido tras trascender las primeras noticias del caso Tomé, tal y como han informado fuentes de la dirección del partido en Galicia a Europa Press.

Fuentes presenciales en la reunión han señalado, además, que la dirigente socialista ha asegurado que abandonaba porque "le quedaron muchas cosas por pelear". También ha agradecido que se le invitara a formar parte de los órganos de dirección y ha trasladado que "siempre trabajó con autonomía", un hecho que a veces le hizo sentirse aislada y fuera del núcleo duro.

Fraga ha dimitido después de la reunión de la Ejecutiva Nacional del PSdeG, tras la que ha comparecido el secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro. El líder socialista, en el punto de mira del escándalo, ha dado cuenta de la gestión de lo ocurrido en las últimas 54 horas, admitiendo que conoció "por una tercera persona" en octubre un caso de acoso contra Tomé.

El secretario xeral del PSdeG ha asegurado entonces que "animó a denunciar". Asimismo, ha explicado que, conocidos los hechos, se dirigió al "presunto acosador para pedirle explicaciones". Según ha comunicado Besteiro, el alcalde de Monforte de Lemos "negó los hechos".

Este mismo jueves se había reunido la Comisión de Igualdade del PSdeG, con Fraga a la cabeza y en la que también participó la secretaria de Organización, Lara Méndez, para abordar la gestión del caso y aprobar un manifiesto en el que reclamaban más garantías internas frente a conductas machistas.

Cabe recordar que el PSOE convocó para este viernes una reunión interna con las secretarias de Igualdad de las distintas federaciones, en la que también han estado presente la secretaria general del partido, Rebeca Torró, y la secretaria de Igualdad federal, Pilar Bernabé. Fraga no ha asistido a esta cita al encontrarse en la reunión de la Ejecutiva Nacional gallega.