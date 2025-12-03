La Xunta de Galicia pide que "el sentido común impere" y se selle la descentralización de Medicina

La Xunta de Galicia sigue presionando a las universidades para que lleguen a un acuerdo por la descentralización de la titulación de Medicina, mientras Vigo y A Coruña continúan preparando sus grados propios y Santiago negocia con su Facultad de Medicina para conseguir que den el visto bueno al acuerdo alcanzado en noviembre por las tres universidades gallegas.

Así lo ha manifestado este miércoles en Pontevedra el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien ha pedido que "el sentido común impere y que se llegue a un arreglo de última hora. "La Xunta sigue apostando por la descentralización", ha afirmado ante los medios de comunicación.

Gómez Caamaño reiteró que la descentralización de la docencia de esta carrera universitaria "es la mejor vía para la mejor formación de los estudiantes de Medicina en Galicia", según recoge Europa Press.

Cabe recordar que los rectores de las universidades gallegas y la Xunta llegaron el 17 de noviembre a un acuerdo por la descentralización, pero el rechazo de la Facultad de Medicina ha echado por tierra meses de negociación. Si no hay rectificación o un paso hacia un nuevo acuerdo por parte de Santiago de Compostela, tanto Vigo como A Coruña avanzarán hacia una titulación propia.

Además, tanto Gómez Caamaño como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, manifestaron esta semana que, en caso de no llevarse a cabo la descentralización, habrá tres "pequeñas" facultades de Medicina en Galicia.