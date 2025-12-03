MeteoGalicia confirma el tiempo para el puente de la Constitución: "El sábado se espera mucha lluvia"

El puente de la Constitución es una de las fechas festivas más esperadas del año. Es una temporada ideal para viajar porque a menudo permite disfrutar de varios días de descanso, al tiempo que ofrece escapadas de ciudad con ambiente navideño.

Las reservas de los gallegos para viajar al extranjero durante el puente de la Constitución aumentan de manera considerable. No obstante, una gran parte de la población prefiere quedarse en Galicia, y todas las miradas apuntan al cielo ante la previsión de lluvias durante el puente.

Así será el tiempo en Galicia durante el puente de la Constitución

La Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha confirmado el peor de los pronósticos de cara al puente de la Constitución: va a llover, y el sábado será la jornada más complicada, con precipitaciones intensas en el sur y oeste de Galicia.

El invierno meteorológico ha comenzado con fuerza y no dará una tregua durante los festivos del 6 y 8 de diciembre, ya que se esperan lluvias continuas para lo que queda de semana. Además, la evolución del tiempo de cara a la próxima semana sigue siendo incierta.

Hoxe chega unha nova fronte. Teremos unha mañá de chuvascos, chuvias máis persistentes localmente fortes de cara á noite.



⚠️Sucesivas borrascas profundas no Atlántico xerando mar de fondo que seguirá chegando a #Galicia con ondas por riba dos 5-6 m 👇 pic.twitter.com/8pc69iJqRy — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) December 3, 2025

Para este primer fin de semana de diciembre, explican desde MeteoGalicia, se prevé una situación intermedia con circulación del oeste y suroeste. Por tanto, "la probabilidad de lluvia va a ser alta", insisten.

A día de hoy, todo apunta a que el sábado será la jornada con mayores precipitaciones. "Parece que será un frente estacionario, y las lluvias más intensas se registrarán en el sur y el oeste de Galicia", detallan.

El domingo, por su parte, será un día con mayor humedad en la franja atlántica, especialmente en las provincias de Pontevedra y A Coruña, mientras que en el interior las precipitaciones serán poco probables.

De cara al lunes, desde MeteoGalicia explican que todavía es difícil hacer una previsión exacta, ya que quedan varios días y la situación de lluvias podría variar. No obstante, todo apunta a que el 8 de diciembre continuaremos con circulación del suroeste y, en consecuencia, con mayor humedad en el oeste.

"Es más probable que tengamos lluvias débiles en el oeste y el suroeste de la provincia de A Coruña", adelantan.

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en los próximos días, aunque "no mucho". En general, se situarán en torno a los 15 grados. Respecto a las mínimas, no hará tanto frío como en jornadas anteriores, por lo que queda descartada la previsión de nieve en las zonas de alta montaña.