Abanca refuerza la lucha contra los incendios en Galicia con drones de vigilancia de última generación

Abanca y su Obra Social presentaron este martes un prototipo de los sistemas de vigilancia aérea de última generación que Afundación entregará a la Xunta de Galicia, con el patrocinio del banco, para reforzar los recursos autonómicos de prevención y lucha contra los incendios forestales.

A lo largo de 2026, la Obra Social de Abanca aportará tres equipos compuestos por un dron y su base de operaciones, dotados de tecnología puntera de origen gallego y que se utilizarán por primera vez en la defensa del monte en Galicia. El acto tuvo lugar en el Parador de Santo Estevo (Ourense) e incluyó una demostración de vuelo con la presencia de responsables del banco y de la Xunta.

Los nuevos sistemas, diseñados por el centro tecnológico ITG bajo la denominación DroneSafeBox, consisten en hangares robotizados que permiten la operación autónoma de drones las 24 horas del día, los siete días de la semana. Gracias a la integración con los sistemas de la dirección Xeral de Defensa do Monte, estos dispositivos podrán complementar las actuales cámaras de videovigilancia, especialmente en zonas con menor cobertura.

Se ubicarán en tres áreas de alto riesgo de incendios: Valdeorras, Verín y Ribeira Sacra y cada dron puede ejecutar misiones programadas de vigilancia, regresar a su hangar para transmitir datos, recargar automáticamente las baterías y volver a despegar sin intervención humana.

La cesión de esta tecnología forma parte del Plan de Acción contra los Incendios de Abanca y Afundación, que incluye apoyo financiero a familias y empresas afectadas, actuaciones de restauración ambiental y medidas de prevención y concienciación dotadas con un millón de euros.

A esta iniciativa se suman también kits de emergencia para municipios de alto riesgo y trabajos en zonas dañadas como Manzaneda, el Parque Natural del Invernadeiro y Vilamartín de Valdeorras. Además, el banco ha habilitado una línea de financiación de 150 millones de euros y anticipos de indemnizaciones y ayudas públicas para acelerar la recuperación económica tras los incendios.