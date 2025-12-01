Los meteorólogos avisan por el "chorro polar" en Galicia esta semana: hasta 100 l/m2 en estas zonas

Hoy, lunes 1 de diciembre, comienza lo que los meteorólogos denominan "invierno meteorológico". Esta época, la más fría del año, se prolonga hasta finales de febrero y se caracteriza por las lluvias, las bajas temperaturas y la nieve.

En Galicia, el invierno meteorológico arranca por la puerta grande, con una semana marcada por precipitaciones casi continuas. Las temperaturas se mantendrán dentro de los valores habituales para esta época, aunque serán cada vez más frescas.

Hasta el sábado, podrían acumularse más de 100 l/m²

Los meteorólogos lo han confirmado: esta semana el chorro polar se intensificará, favoreciendo la llegada de un tren de sistemas frontales que dejarán lluvias localmente cuantiosas en Galicia, especialmente en las zonas del litoral.

"Hasta el sábado, podrían acumularse más de 100 l/m2 en el oeste de A Coruña y Pontevedra, así como en las comarcas suroccidentales de Ourense. En algunas de estas zonas prácticamente lloverá todos los días de esta semana", advierte Samuel Biener, meteorólogo de Meteored.

Comezamos a semana coa chegada dunha fronte activa polo noreste. Irán aumentando as nubes, con chuvia estendéndose cara ó leste co avance da tarde, localmente forte nas provincias atlánticas.



Neve na madrugada nos 1100 m



Vento do suroeste forte no litoral⚠️ pic.twitter.com/2VEhMI1kZB — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) December 1, 2025

El viento será el otro gran protagonista de la semana. De hecho, tanto para este lunes como para mañana martes, MeteoGalicia mantendrá activos avisos de nivel amarillo y naranja por fuertes rachas de viento y temporal marítimo, con vientos intensos y olas de hasta 6 metros.

En concreto, los avisos por viento afectarán al noroeste de A Coruña y a la Mariña Lucense, con rachas que podrían superar los 80 km/h, mientras que el temporal marítimo golpeará con fuerza la Costa da Morte y el noroeste de A Coruña, con vientos de fuerza 7 y olas que podrían alcanzar los 6 metros.

Mañana martes, la situación empeorará en el mar y los avisos de MeteoGalicia se extenderán a todo el litoral gallego. La alerta comenzará a las 00:00 horas y se prolongará, como mínimo, hasta las 00:00 horas del miércoles.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo del año, con valores que en general se mantendrán sin cambios. "A corto y medio plazo parece poco probable que nos vaya a visitar una gran irrupción de aire frío", afirma Samuel Biener.

Respecto a las temperaturas máximas, se esperan entre 14 y 15 grados en ciudades como A Coruña y Vigo, mientras que en zonas del interior, como Lugo y Santiago de Compostela, serán algo más frescas, con 11 grados. Las temperaturas mínimas se situarán por debajo de los 10 grados.

Suspendidas las actividades en el mar

Para la jornada del martes, la Xunta de Galicia ha anunciado la suspensión de las actividades deportivas Xogade y federadas en el mar en cuatro zonas diferentes por la alerta naranja por temporal costero.

En los concellos del oeste de A Coruña (Costa da Morte) entre las 03:00 horas del martes y las 15:00 horas del miércoles, mientras que en los concellos del noroeste de A Coruña entre las 06:00 horas del martes y las 15:00 horas del miércoles.

Por otro lado, en los concellos del suroeste de A Coruña y Rías Baixas entre las 15:00 horas del martes y las 09:00 horas del miércoles; y en los concellos de la Mariña Lucense entre las 18:00 horas del martes y las 12:00 horas del miércoles.

Conviene recordar que la actividad deportiva Xogade y federada está también suspendida este lunes en los concellos del litoral de la Costa da Morte, hasta las 18:00 horas.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa; esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y los amarres de las embarcaciones.