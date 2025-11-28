En situación "crítica" 12 marineros de un pesquero portugués con capital gallego en Cabo Verde

Doce marineros del pesquero portugués con capital gallego 'Novo Ruido' se encuentran en "situación crítica", según ha denunciado la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés). Alertan del "abandono" de su tripulación por parte del armador.

Según fuentes de ITF consultadas por Europa Press, fue la propia embajada de Indonesia en Dakar la que contactó con la Federación para informar de la situación de "abandono" de cuatro compatriotas en Cabo Verde. Sin embargo, la investigación avanzó que había hasta 12 afectados, siendo seis indonesios y seis angoleños, con una deuda salarial que suma más de 68.000 dólares.

Los tripulantes denuncian el impago de salarios por parte del armador durante siete meses, por lo que se ha incluido al buque en la lista de abandono de ITF y se presentaron las denuncias pertinentes ante la autoridad marítima portuguesa. Todavía no se ha tomado ninguna medida firme que garantice los derechos laborales de los tripulantes, indican las mismas fuentes.

"En paralelo, iniciamos contactos con el armador. Este atribuye la situación a un problema de liquidez y solicita tiempo para resolver sus dificultades financieras. No obstante, las semanas han pasado sin que se materialice ninguna solución. Los tripulantes se encuentran en una situación crítica, denunciando graves dificultades en sus hogares debido a la falta de ingresos durante un periodo tan prolongado", han apuntado.

Desde la ITF consideran "extremadamente preocupante" que estas situaciones continúen ocurriendo en buques de capital europeo, donde, a pesar de las normativas nacionales e internacionales, "persisten abusos hacia pescadores de terceros países que quedan en absoluta indefensión, como ocurre en este caso, sin mecanismos efectivos que los protejan".

"Esta situación evidencia la urgente necesidad de introducir cambios estructurales en el sector para poner fin a la explotación de trabajadores africanos y asiáticos, y garantizar que puedan negociar colectivamente para recibir un salario justo y regular por el trabajo esencial y peligroso que desempeñan", han subrayado desde la Federación, que ha instado a las patronales pesqueras españolas y europeas a negociar un convenio colectivo que proporcione una protección real a tripulaciones extranjeras.