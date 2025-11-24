Uzal, ex alto cargo de la Xunta con Feijóo, condenado a casi 20 años de cárcel

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a multa a la compañía Hafesa Energía del empresario Alejandro Hamlyn y a penas de cárcel a 14 personas por un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos de 154 millones de euros entre 2016 y 2019. Entre los condenados está Norberto Uzal, entonces director general de la compañía y director xeral de Administración local de la Xunta entre 2009 y 2013.

Además de las penas de prisión, que traen causa de varios delitos fiscales, de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal y suman los 19 años y medio de cárcel, se le impone —de forma conjunta con otros implicados en la trama— el pago de multas que suman más de cien millones de euros.

Hamlyn es el empresario que participó desde Dubai (Emiratos Árabes Unidos) por videoconferencia en la reunión en la que fue grabada la conversación en la que la exmilitante del PSOE Leire Díez hablaba de recabar pruebas contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el fiscal José Grinda.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal impone a Hafesa Energía multas por alrededor de la cantidad defraudada, como cooperadora necesaria de los delitos contra la Hacienda Pública. También la condena a inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante varios años.

Los magistrados, no obstante, le aplican la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y "de haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica".

Tanto a la compañía como a las personas condenadas, les impone en concepto de responsabilidad civil indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública por las cantidades defraudadas. Para los condenados sentencia a penas que van desde los seis meses de prisión a varios años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal.

Precios mejores "a costa del IVA que no abonaron"

El tribunal da por probado que Hafesa Energía es la mercantil del Grupo Hafesa que actuó como proveedor del producto "a todas las operadoras creadas o instrumentalizadas por la organización comercial y empresarial a efectos de consumar el fraude —que abarca tanto los aspectos de defraudación fiscal como los relativos al blanqueo de cantidades dinerarias ilícitamente obtenidas—".

"Habiendo quedado acreditado que desde dicha entidad se ideó el plan, la organización y la estructura con la finalidad de operar el sector de compra, distribución y venta de productos petrolíferos en beneficio propio y con el fin de la obtención de mayores beneficios comerciales", añade.

Los magistrados señalan que la venta de productos a dichas sociedades permitió a Hafesa colocar grandes cantidades de hidrocarburo, ya que "las entidades de la organización ofrecían precios más ventajosos que los de su competencia, a costa del IVA que no abonaron". Al respecto, exponen que "ha quedado acreditado que el fraude fiscal verificado por Hafesa y el resto de los encausados, utilizando las referidas mercantiles instrumentales, ha ascendido a un total de 154.729.899,59 euros".

Los magistrados justifican haber celebrado el juicio pese a la ausencia de Hamlyn indicando que "la suspensión hubiera tenido que acordarse 'sine die', hasta que hubieran detenido y extraditado a dicho acusado, con la causación de todos los perjuicios que ello comportaba para los demás acusados", pero especialmente para uno que se encontraba en prisión preventiva. "En estas condiciones el enjuiciamiento era prioritario y no podía demorarse indefinidamente", señalan.

La empresa recurrirá

Hafesa Energía ha emitido un comunicado en el que muestra su respeto hacia la sentencia, pero avanza que la recurrirá ante la Sala de Apelación de la AN al entender que el resultado de la prueba practicada en el juicio "es contradictorio con las conclusiones del tribunal" y defender "la corrección de sus actuaciones".

La compañía solicitará que se revoque la sentencia y ser absuelta, ya que sostiene que su relación con el resto de las operadoras "se limitó a una colaboración comercial, sin la existencia de colusión alguna para alterar los precios del mercado de hidrocarburos, ni la injerencia ni dirección por parte de Hafesa para defraudar el IVA por parte de las operadoras objeto de enjuiciamiento".

Asimismo, ha indicado que esta decisión judicial "no afecta en modo alguno a la continuidad de sus operaciones, que se mantienen con total normalidad", por lo que "continúa prestando sus servicios y cumpliendo con sus compromisos con clientes, proveedores y colaboradores, manteniendo su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo".