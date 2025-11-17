Llega a Galicia un cambio de tiempo radical: frío de hasta -3ºC y posibles nevadas según Aemet

La borrasca Claudia ya se ha alejado de Galicia, pero un nuevo cambio de tiempo llegará en cuestión de horas. El invierno da su primer zarpazo y la Comunidad experimentará un notable descenso de las temperaturas, con mínimas que podrían alcanzar los -3ºC.

Giro de 180 grados en Galicia: tras varios días de lluvia y temporal marítimo, llegan un par de jornadas de tiempo seco que precederán a nuevos frentes y una brusca bajada térmica. Esta caída se notará especialmente en zonas de alta montaña.

Frío de hasta -3ºC en Galicia

La penúltima semana de noviembre comienza con un cambio drástico en el tiempo. La entrada de una masa de aire frío provocará la caída de los termómetros y la aparición de heladas en amplias zonas de Galicia.

Tras un fin de semana marcado por las lluvias, Galicia comienza este lunes con tiempo seco. Sin embargo, la tregua será breve: nuevos frentes se aproximan y dejarán precipitaciones acompañadas de una brusca caída de las temperaturas.

"Este lunes, precisamente, no van a caer mucho las temperaturas, pero a partir de mañana sí que van a bajar prácticamente todos los días hasta el sábado", explica el delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, a este medio.

Los días más fríos de la semana serán el jueves y el viernes. En A Coruña, por ejemplo, las máximas no llegarían a los 12ºC, mientras que en la zona montañosa de Lugo caerían por debajo de los 0ºC. De hecho, se esperan mínimas de hasta -3ºC en Pedrafita do Cebreiro (Lugo).

"En Ourense, en zonas bastantes frías como Xinzo de Limia, ya tendríamos heladas de -3, -4 o -5ºC bajo cero", agrega el meteorólogo. Así, no se descartan precipitaciones en forma de nieve en zonas de alta montaña.

🥶 Una masa de aire de latitudes altas, muy fría, llegará a España en los próximos días.



➡️ Las temperaturas bajarán progresivamente. Heladas a partir del martes, que se extenderán e intensificarán los días siguientes.



➡️ Temperaturas bajas para la época, propias del invierno. pic.twitter.com/fhe5yajlWH — AEMET (@AEMET_Esp) November 16, 2025

Las temperaturas se recuperarán previsiblemente el domingo, cuando se esperan ascensos generalizados. No obstante, Galicia avanza ya hacia un ambiente claramente más invernal a las puertas de diciembre.

En cuanto a las lluvias, Francisco Infante señala que este lunes podrían producirse precipitaciones débiles, sobre todo en el norte de A Coruña y Mariña Lucense, mientras que en el resto de Galicia se espera tiempo seco.

Sin embargo, las lluvias más continuas llegarán a mediados de semana, coincidiendo con la caída de las temperaturas. Además, el sábado se prevé la llegada de otro frente atlántico húmedo, lo que podría traducirse en precipitaciones en forma de nieve en zonas altas.

"Podría haber nevadas en zonas altas, pero no llegarían a afectar al tránsito de la circulación ni nada por el estilo", matiza el delegado territorial de la Aemet en Galicia.