El Camino del litoral unirá Galicia desde Ribadeo hasta A Guarda con 1.300 kilómetros transitables

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en su visita a la antigua sede de Conservera Gallega, en Poio (Pontevedra). Javi Cervera - Europa Press

La gran senda del litoral impulsada por la Xunta de Galicia, al amparo de las competencias adquiridas este verano sobre la costa, unirá a Galicia de norte a sur a través de 1.300 kilómetros y una 'app' propia. Dividida en 52 etapas, de una forma análoga al Camino de Santiago, podrá recorrerse desde Ribadeo hasta A Guarda a pie y de Ribadeo hasta Tui en bicicleta.

El Camino del litoral será resultado, con una inversión de 2 millones, de la unión de tramos ya existentes con otros que servirán de conexión y contará desde 2026 con una señalización propia. "Es como hacer el Camino desde Roncesvalles hasta Santiago", ha comparado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

La responsable autonómica ha avanzado los detalles de la ruta en medio de una visita a la antigua sede de la Conservera Gallega, en Poio (Pontevedra). Se ha desplazado hasta allí en el marco del retiro anual del Gobierno gallego, que este año se está celebrando en Meis (Pontevedra).

La conservera es uno de los bienes culturales incluidos en el catálogo que la Xunta ha confeccionado tras adquirir las competencias del litoral el pasado 1 de julio. Este se encuentra actualmente en fase de exposición pública y permitirá "revitalizar" y darle una "segunda vida" a la costa, en palabras de Vázquez.

Además, los datos recopilados en él estarán incluidos en la aplicación móvil que completa a la senda, 'Conecta litoral'. Esta 'app' también incluirá todas las etapas de la ruta e información de la red de establecimientos turísticos de la costa, así como datos sobre su flora y fauna.

Refugios litorales

Por otra parte, Vázquez ha avanzado que se constituirá un Patrimonio Público do Solo do Litoral —medida recogida en la ley aprobada en verano— para comprar espacios "de máxima protección ambiental", concebidos como "refugios del litoral".

Allí, se desarrollarán actuaciones de iniciativa pública que contribuyan a mejorar el medio ambiente, el patrimonio natural y el cultural y, en definitiva, su conservación. Esta y el Camino del litoral forman parte de un "amplio elenco" de actividades que estarán operativas en 2026, antesala del Xacobeo 2027.

Los proyectos en marcha dentro de las competencias del litoral serán uno de los aspectos que se aborden dentro del retiro de la Xunta. "Ya hay mucho trabajo detrás", ha destacado la conselleira, que ha mencionado como tareas ya realizadas la creación del foro del litoral y de las comisiones técnica e interdepartamental.