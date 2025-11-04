La Xunta cifra en 118.966 hectáreas la superficie arrasada por los incendios en Galicia en 2025

Un total de 118.966 hectáreas fueron arrasadas por los incendios en Galicia en 2025, con un total de 1.492 fuegos. Así lo ha explicado este martes la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, que ha comparecido en el Parlamento de Galicia a petición propia para hablar de los fuegos en la comunidad gallega.

El dato que ha proporcionado Gómez es inferior a las 120.000 hectáreas provisionales de las que hablaba, a comienzos de septiembre, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, solo para el mes de agosto. El Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus cifra en algo más de 171.000 las hectáreas quemadas en Galicia desde el inicio del verano.

El 67% de la superficie afectada se corresponde con monte raso y el 33% restante con arbolado, según la conselleira de Medio Rural. La Xunta señala además que el 45% de los fuegos y el 94% del terreno arrasado se produjo en agosto, mes con un total de 673 fuegos. Hubo 2.200 confinamientos y 400 evacuaciones durante esta campaña.

"Más del 70%" de los fuegos fueron intencionados, 473 de 673, según Gómez, que destaca que se puso a 15 personas a disposición judicial por incendio intencionado y a dos por imprudencia: "Galicia no arde sola, a Galicia la queman; decir esto no es inventarse ninguna trama, decir esto es contar la verdad".