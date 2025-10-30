Los municipios rurales firman en Galicia el Acuerdo Rural, un hito histórico en la política territorial española

La Comisión de Derechos de los Mayores, Soledad y Atención a la Dependencia, Familia y Reto Demográfico de la FEMP ha presentado este jueves en Carballeda de Avia, Ourense, el "Acuerdo Rural: Liderando la transición desde los municipios rurales".

Este documento es fruto de las jornadas celebradas los días 28 y 29 de octubre en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, impulsadas con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Xunta de Galicia, y en las que han participado representantes institucionales como el secretario de Estado, Francesc Xavier Boya, la presidenta de la Comisión de la FEMP, Concepción Cedillo, y el conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González.

El Acuerdo, que se presenta como un punto de inflexión histórico en la política territorial española, equiparable a los grandes consensos nacionales que han marcado etapas de transformación, ha sido redactado por un Comité de Expertos, formado por Inés Santé (USC), Juan Carlos Pérez (Aldealista), Jaime Izquierdo (escritor y referente en transición rural) y Lucía Escrigas (Fundación RIA), junto con alcaldes y alcaldesas de pequeños municipios.

El objetivo es poner en marcha una hoja de ruta para reforzar la voz del mundo rural en la toma de decisiones políticas y avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado. Así, el Acuerdo Rural propone avanzar en cinco grandes transiciones: socioeconómica, cultural, ecológica, energética y digital. Para ello, se prevén medidas para impulsar la rehabilitación de vivienda, el acceso a tierras agrarias, la creación de comunidades energéticas locales, la digitalización inclusiva y nuevos incentivos fiscales para fijar población y empleo.

Durante el acto, se ha entregado el Premio al Municipio Rural Innovador a San Xoán de Río, que ha recogido su alcalde José Miguel Pérez, como ejemplo de innovación y resiliencia rural.

Acuerdo Rural

El Acuerdo Rural busca fortalecer el papel de los municipios rurales en el diseño del futuro de estas zonas, claves para afrontar retos como la despoblación, la transición ecológica y digital, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad y con el objetivo de promover una transición rural integral que mejore la calidad de vida en el medio rural.

Se propone crear una red de municipios rurales para elaborar una hoja de ruta común e implicar a la sociedad y a las administraciones en la adopción de medidas coordinadas.

Entre las 22 medidas principales, destacan: reorganizar competencias y responsabilidades de la administración local; desarrollar planes de vivienda rural basados en la rehabilitación, alquiler público y gestión de viviendas vacías; implantar incentivos fiscales para atraer población y actividad económica; apoyar a emprendedores rurales con financiación específica, subvenciones ágiles y mercados locales de empleo; y fomentar el retorno de jóvenes y emigrantes vinculados al territorio, entre otras.

En suma, se trata de un acuerdo para reclamar más protagonismo y recursos para los municipios rurales en las políticas europeas, nacionales y regionales, apostando por un desarrollo equilibrado, sostenible y con futuro para el medio rural.