La oposición advierte a la Xunta por el arrastre de cenizas en zonas de incendios y pide responsabilidades

Zonas calcinadas por el incendio de Pontón durante la realización de labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo Carlos Castro - Europa Press

Las consecuencias de los incendios siguen estando presentes en las zonas más afectadas el pasado verano. El BNG y el PSdeG han advertido a la Xunta de las escorrentías provocadas por las lluvias y sus repercusiones, con comarcas con problemas con el agua potable, y han pedido responsabilidades al Ejecutivo autonómico.

En la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces para fijar el orden del día del próximo pleno, la viceportavoz del BNG Olalla Rodil ha advertido de las consecuencias que "ya se están viendo" en algunas de las comarcas más afectadas, como Valdeorras, "donde las escorrentías están dejando a mucha gente sin agua potable".

Mientras, ha criticado, la Xunta busca "a quien echarle la culpa en vez de asumir responsabilidades" e intervenir sobre las zonas quemadas "antes de que comenzase a llover". "El PP siempre busca a quien echarle la culpa para no asumir sus responsabilidades", ha reprochado.

Por su parte, la diputada del PSdeG Carmen R. Dacosta ha recordado que los socialistas ya habían advertido de que "esto iba a ocurrir" y el Gobierno gallego "miró hacia otro lado". También ha puesto el foco en la Diputación de Ourense, acusando a su presidente, Luis Menor, de "sacarse fotos y titulares diciendo que se iba a hacer cargo de esta gestión y estamos a la espera".

Por el contrario, ha destacado que la Confederación Hidrográfica "está realizando actuaciones con 17 brigadas con cinco personas cada una en esta cuestión", insistiendo en la "inacción manifiesta de la Xunta" ante unos incendios ocurridos "por falta de prevención y de ordenación del territorio".

PPdeG defiende su gestión

Por su parte, a preguntas de los medios, elportavoz del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha defendido que la Xunta ya ha iniciado trabajos de acolchado con paja para evitar esas escorrentías y ha contrapuesto este trabajo con las zonas dependientes de la Confederación Hidrográfica, a la que ha instado a "tomar ejemplo de lo que está haciendo" el Gobierno gallego.

En este contexto, ha pedido al Ejecutivo central "la misma responsabilidad" porque, en su opinión, "no parece sensato que en territorio de Augas de Galicia la responsabilidad sea compartida por Xunta y concellos y en territorio de la Confederación la responsabilidad sea exclusiva para los ayuntamientos".

"Pedimos seriedad con este tema porque a todos nos debería preocupar las consecuencias de la inactividad en ese sentido. Espero que se pongan las pilas y tomen ejemplo de lo que hizo el Gobierno gallego allá donde tiene responsabilidades", ha insistido, según recoge Europa Press.