La Xunta destinará cinco millones a 46 concellos para paliar los daños ocasionados por los incendios

El Consello de la Xunta de Galicia ha dado este lunes el visto bueno a firmar convenios con 46 concellos para paliar el deterioro ocasionado por los incendios forestales de este año. Así, el gobierno gallego destinará cinco millones de euros tanto a cubrir los daños en los bienes municipales como los gastos derivados de las actuaciones realizadas por los concellos y los vecinos.

"Damos un paso más para estar al lado de los concellos para que puedan reparar lo antes posible infraestructuras afectadas por los fuegos" ha afirmado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que ha detallado que, de los cinco millones de euros consignados, 4,1 se destinarán a inversiones y los 900.000 euros restantes a gasto corriente.

Diego Calvo ha puntualizado que, de todas las solicitudes recibidas, 41 son para cubrir inversiones, de las cuales 30 recibirán el 100% del financiamiento, y 38 para gasto corriente —a 32 de ellas les cubre la totalidad del coste—. También ha explicado que la mayor parte de los concellos beneficiarios son de la provincia de Ourense, un total de 35. También recibirán esta ayuda cinco municipios de Pontevedra, tres de Lugo y tres de A Coruña.

Entre los gastos que se prevé cubrir figuran obras de reparación, mantenimiento o reposición de las infraestructuras, equipaciones o bienes municipales afectados por los incendios, así como de adquisición de material para la reposición de los servicios afectados.

Estas ayudas también cubrirán los costes de limpieza y restauración ambiental; o de alquiler, combustible y reparación de maquinaria y vehículos. Además, se financiarán los gastos de traslado, alojamiento y mantenimiento de la población evacuada o del personal, tanto propio como de los efectivos del operativo de extinción, que el ayuntamiento tuviera que asumir.