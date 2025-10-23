La Xunta anuncia que las primeras ayudas de la Estrategia de Seguridad y Defensa llegarán a comienzos de 2026

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha anunciado este jueves que a comienzos del próximo año estarán disponibles las primeras ayudas dirigidas a las empresas que participen en la Iniciativa Estratégica de Seguridad, Defensa y Aeroespacio, aprobada este año por la Xunta.

El programa cuenta con una dotación de 14,8 millones de euros en el presupuesto autonómico de 2026 y busca fortalecer el papel de Galicia como referente en innovación tecnológica vinculada a la defensa y el espacio.

Lorenzana ha explicado durante su intervención en el VII Congreso Internacional Aeroespacial, celebrado en Vigo, que el Gobierno gallego lanzará convocatorias para apoyar a empresas gallegas en su papel de proveedoras en los ámbitos de defensa y seguridad, facilitando la obtención de certificaciones, homologaciones y autorizaciones necesarias.

Además, se prevé una licitación para definir qué empresas y centros tecnológicos participarán en programas conjuntos de inversión, tras recibir 78 propuestas actualmente en evaluación.

La conselleira también ha avanzado una nueva línea de ayudas para fomentar inversiones en tecnologías duales, otorgando prioridad a los proyectos situados en el entorno del Parque Industrial de Rozas, que aspira a convertirse en un gran polo empresarial y tecnológico de referencia europea.

Lorenzana ha subrayado que el recinto será el primer banco de pruebas del Cielo Digital Europeo y aspira a convertirse en el Centro de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea.

El congreso, organizado por el Consorcio Aeroespacial Gallego (CAG), ha reunido a más de 160 representantes de empresas líderes del sector, que debatieron sobre tendencias y oportunidades de colaboración. Su presidente, Enrique Mallón, ha destacado el crecimiento del ecosistema aeroespacial gallego, que ha pasado de dos a más de cincuenta empresas en apenas 15 años, consolidando a Galicia como un referente en innovación y desarrollo tecnológico tanto en proyectos tripulados como no tripulados.