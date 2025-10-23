Las familias de víctimas del Pitanxo, ante el informe de la CIAIM: "Estamos más fuertes que nunca"

La Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) ha publicado su informe respecto al naufragio del 'Villa de Pitanxo" en febrero de 2022. Las familias de las víctimas se han mostrado satisfechas con las conclusiones del CIAIM, mientras que la defensa del capitán y del armador las ha tachado de "incorrectas".

"Estamos más fuertes que nunca porque nosotros sabíamos la verdad", han afirmado los familiares de las 21 víctimas mortales del naufragio sucedido frente a las costas de Terranova (Canadá) el 15 de febrero de 2022. El informe del CIAIM apunta hacia la responsabilidad del patrón, Juan Padín, y de la empresa armadora, Pesquerías Nores.

En declaraciones a los medios a las puertas de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la portavoz del colectivo, María José de Pazo, ha calificado la jornada como "un día muy importante" tras más de tres años de espera.

Según explicó, el informe definitivo "es aún más rotundo" que el borrador previo, al señalar "fallos graves en la evacuación" y "omisiones inaceptables en materia de seguridad". Entre los datos que calificó de "espeluznantes", destacó que "hacía 20 años que no se revisaban los trajes de supervivencia" de la tripulación.

"Todo esto nos llena de tristeza, porque, independientemente de la negligencia del patrón, si al menos se hubiera intentado evacuar antes, muchos de los familiares que faltan estarían con nosotros", ha lamentado De Pazo, quien ha insistido en que "haya dos, haya tres, haya cuatro, mil informes... La verdad es una y siempre van a decir esto".

Como también informa Europa Press, las familias han expresado su agradecimiento al actual presidente de la CIAIM: "Actuó con agilidad y permitió culminar un trabajo exhaustivo y riguroso". "Este informe es sólido, con datos y mucha investigación. Lo agradecemos de corazón", ha añadido, para subrayar su confianza plena "en la justicia y en los peritos judiciales".

Incorporar el informe al procedimiento

Por su parte, el abogado de las familias, Manuel Lampón, ha confirmado que la Audiencia Nacional ha solicitado incorporar el informe de la CIAIM al procedimiento judicial. Ha explicado que lo publicado en la web del Ministerio de Transportes "es solo el informe principal", y que aún está pendiente la entrega formal del soporte documental completo.

Lampón ha precisado que el equipo jurídico y técnico ya está analizando el contenido del informe, aunque ha recordado que llevan casi cuatro años trabajando en este proceso. En los próximos días se adoptarán "las decisiones oportunas tanto desde el punto de vista jurídico como técnico".

En este sentido, ha recalcado que es "fundamental disponer del soporte documental completo" antes de valorar la solicitud de nuevas diligencias. Según el abogado, el informe amplía las posibles responsabilidades del patrón y de la empresa armadora.

"Primero, el juez deberá determinar si la investigación está completa o si deben practicarse más diligencias. Solo entonces podrá decidir si procede abrir la siguiente fase del proceso y dar paso a los escritos de acusación y defensa", ha concluido Lampón.

Conclusiones "incorrectas"

Por su parte, la defensa del capitán, Juan Padín, y del armador del Pitanxo, Pesquerías Nores Marín, ha calificado de "incorrectas" ciertas conclusiones del informe del CIAIM, así como "desconectadas con las pruebas practicadas en sede judicial".

Según apuntan en un comunicado distribuido a la prensa por Amya Abogados, existe una sentencia que "desbarata" los argumentos que la CIAIM "con base a pruebas contundentes". También han señalado un "giro" respecto a la postura del anterior informe pericial, que asumía que la causa del naufragio era un embarre.

"La nueva tesis de la CIAIM, al darse cuenta de la inconsistencia del embarre, es la de que, pese a que la red estaba entre aguas y no enganchada al fondo, como se pretendió de inicio, en la misma habría fango, lo cual produciría mayores tensiones en los cables de remolque, nada que ver con la tesis del embarre y no supone más que una nueva especulación", recoge la defensa de Padín y la armadora.

Además, apunta hacia "testigos falsos" y critica que la CIAIM no hace mención a la existencia de votos particulares de miembros del pleno, "que no se han querido facilitar, al menos a esta parte". "Será interesante conocer la base de los mismos", sentencian.