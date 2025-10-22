El PPdeG critica las enmiendas del PSOE a la ley de la AP-9: "Van contra la voluntad de los gallegos"

El PPdeG ha señalado que las enmiendas presentadas por el PSOE a la proposición de ley orgánica de traspaso de la AP-9 van "en dirección contraria a la voluntad de los gallegos y gallegas" y rompen "la postura unánime que en cuatro ocasiones ha manifestado el Parlamento autonómico".

El diputado del PPdeG y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible en el Congreso, Celso Delgado, ha señalado que albergaba "esperanzas" de que los socialistas "cambiarían su postura", pero ha lamentado que "finalmente mantuvieron los argumentos que ya utilizaron la pasada legislatura, oponiéndose frontalmente a la transferencia de la titularidad de la AP-9".

El PPdeG ha señalado que "el socialismo, con un doble discurso en Galicia y en Madrid, se niega a traspasar la titularidad de la autopista y pide que se mantenga en la Red de Carreteras del Estado", y se ha mostrado muy crítico con las enmiendas de Sumar, al que afea usar la proposición de ley "para colar dos disposiciones que nada tienen que ver con esta importante cuestión".

Por último, los populares han lamentado que "se confirma que la influencia y el servilismo del BNG con el Gobierno de Sánchez una vez más no sirvió para nada".

"Sus acuerdos de investidura siguen siendo papel mojado y esta vez se ha visto como sus socios presentaron enmiendas desnaturalizando la transferencia. Desde el PPdeG continuaremos luchando por una AP-9 gallega y sin peajes", ha concluido Delgado.