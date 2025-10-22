Según la CIAIM, el Pitanxo navegaba "sobrecargado" y señala a Padín por evacuar "muy tarde"

La Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) ha concluido que el 'Villa de Pitanxo', que naufragó en febrero de 2022 en Terranova (Canadá), navegaba "sobrecargado" y que el capitán, Juan Padín, dio la orden de evacuación "muy tarde".

Así se desprende del informe sobre la tragedia en la que fallecieron 21 tripulantes elaborado por el organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, indica que en el buque se cargaron unos pesos que excedían los valores recogidos en su libro de estabilidad para las artes de pesca y el combustible, una parte del cual era cargada en tanques que no figuraban en el proyecto del buque y que fueron añadidos, "sin que de ello conste autorización".

También señala que el capitán del barco, Juan Padín, ordenó el abandono "muy tarde" porque "no fue consciente antes de la gravedad de la situación".

"A pesar de que ésta se iba complicando progresivamente, (había problemas en el parque de pesca, la escora iba aumentando, el buque se iba inundando), el Capitán no ordenó medidas para preparar el abandono del buque por si fuera necesario porque no valoró correctamente la situación de riesgo a la que se enfrentaba", indica la CIAIM.