El Gobierno critica los presupuestos de la Xunta: "reduce carga fiscal" y "pide más fondos al Estado"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha criticado el proyecto de presupuestos presentado este lunes por la Xunta de Galicia, que define como la "política de lo mismo", que "reduce carga fiscal" y "pide al Estado que transfiera más fondos".

Así lo ha señalado este martes ante los medios de comunicación, justo antes de protagonizar un desayuno coloquio de la Asociación de Constructores de Pontevedra en el hotel Attica 21 de Vigo.

Como informa Europa Press, Blanco ha puesto el foco en la "reducción impositiva" que afectará sobre todo a las "rentas más altas" y en el incremento total de las cuentas "que no llega ni al IPC".

"Volvemos a ver, a priori, políticas de lo mismo: reduce carga fiscal y a la vez pide al Estado que transfiera más fondos. No se ajusta una cosa con la otra", ha lamentado.

Además, el delegado se ha referido a la condonación de parte de la deuda ofrecida por el Ejecutivo central a las comunidades, indicando que esos fondos podrían ser utilizados para financiar servicios públicos, vivienda u otras necesidades "imprescindibles" que tiene Galicia.