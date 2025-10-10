La Xunta defiende su gestión de la ola de incendios y la oposición exige "soluciones inmediatas"

Dos vecinos colaboran en la extinción del fuego, en las proximidades de O Bolo, en Ourense. Rosa Veiga - Europa Press

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha defendido la gestión de la Xunta de Galicia durante la ola de incendios registrada este verano, frente a las críticas de los grupos BNG y PSdeG, que exigieron "soluciones inmediatas".

En su intervención en la Comisión de Agricultura, Alimentación, Ganadería y Montes del Parlamento gallego, Rodríguez ha asegurado que durante la emergencia "se estuvo donde había que estar, defendiendo los fuegos" y ha subrayado que la Xunta está cumpliendo las recomendaciones técnicas y los protocolos establecidos.

El responsable autonómico ha recordado que las competencias en materia de prevención y extinción "no son exclusivas de la Xunta", aludiendo también al papel de las diputaciones y los ayuntamientos a través de las brigadas municipales. Asimismo, ha rechazado las críticas de la oposición sobre los tiempos de respuesta ante los incendios forestales, defendiendo la eficacia del dispositivo y la coordinación entre administraciones.

Desde la oposición, la diputada del BNG, Montserrat Valcárcel, ha reprochado al Gobierno gallego la falta de "respuestas reales y soluciones inmediatas" tras la ola de incendios de agosto, a la que ha calificado como "la peor". Por su parte, la parlamentaria socialista Carmen Dacosta ha acusado a la Xunta de "incumplimientos" y de mantener "un modelo forestal sin prevención", reclamando una "hoja de ruta" y consenso político para mejorar la gestión del monte gallego.

En la misma comisión también ha comparecido el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, que ha hecho balance de las actuaciones de la Xunta frente a las plagas que afectan al ámbito rural, destacando que se han destinado más de 21 millones de euros a sanidad vegetal entre 2022 y 2026.

Mientras las diputadas socialistas y nacionalistas han criticado la falta de prevención y el "autobombo" del Gobierno gallego, el PP ha defendido el trabajo realizado y las inversiones en seguros agrarios, reconociendo que aunque el sector ganadero presenta un alto nivel de aseguramiento, el agrícola sigue "infraasegurado".