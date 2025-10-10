Ofrecido por:
La Xunta defiende su gestión de la ola de incendios y la oposición exige "soluciones inmediatas"
El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha asegurado que durante la emergencia "se estuvo donde había que estar, defendiendo los fuegos"
El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha defendido la gestión de la Xunta de Galicia durante la ola de incendios registrada este verano, frente a las críticas de los grupos BNG y PSdeG, que exigieron "soluciones inmediatas".
En su intervención en la Comisión de Agricultura, Alimentación, Ganadería y Montes del Parlamento gallego, Rodríguez ha asegurado que durante la emergencia "se estuvo donde había que estar, defendiendo los fuegos" y ha subrayado que la Xunta está cumpliendo las recomendaciones técnicas y los protocolos establecidos.
El responsable autonómico ha recordado que las competencias en materia de prevención y extinción "no son exclusivas de la Xunta", aludiendo también al papel de las diputaciones y los ayuntamientos a través de las brigadas municipales. Asimismo, ha rechazado las críticas de la oposición sobre los tiempos de respuesta ante los incendios forestales, defendiendo la eficacia del dispositivo y la coordinación entre administraciones.
Desde la oposición, la diputada del BNG, Montserrat Valcárcel, ha reprochado al Gobierno gallego la falta de "respuestas reales y soluciones inmediatas" tras la ola de incendios de agosto, a la que ha calificado como "la peor". Por su parte, la parlamentaria socialista Carmen Dacosta ha acusado a la Xunta de "incumplimientos" y de mantener "un modelo forestal sin prevención", reclamando una "hoja de ruta" y consenso político para mejorar la gestión del monte gallego.
En la misma comisión también ha comparecido el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, que ha hecho balance de las actuaciones de la Xunta frente a las plagas que afectan al ámbito rural, destacando que se han destinado más de 21 millones de euros a sanidad vegetal entre 2022 y 2026.
Mientras las diputadas socialistas y nacionalistas han criticado la falta de prevención y el "autobombo" del Gobierno gallego, el PP ha defendido el trabajo realizado y las inversiones en seguros agrarios, reconociendo que aunque el sector ganadero presenta un alto nivel de aseguramiento, el agrícola sigue "infraasegurado".