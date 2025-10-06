Audiencia Provincial de Ourense.

En búsqueda y captura el profesor de Ourense condenado a 13 años por abusar sexualmente de una alumna

El hombre no se hallaba en su domicilio cuando se fue a notificar su ingreso en prisión

El profesor condenado a 13 años de cárcel por abusar sexualmente de una de sus alumnas en Ourense se encuentra en paradero desconocido. La Audiencia Provincial ha emitido una requisitoria de búsqueda y captura y una orden de detención e ingreso en prisión.

Según informa Europa Press, el pasado 25 de julio el Tribunal Supremo decretó la firmeza de la sentencia después de que el acusado presentase recurso, y el 15 de septiembre se notificó a las partes.

Ese mismo día, se decretó la búsqueda y captura y el ingreso en prisión del condenado. Según han confirmado fuentes jurídicas próximas al caso, no hallaron al hombre cuando se fue a notificar la sentencia de la Audiencia Provincial.

En concreto, el alto tribunal gallego desestimó el recurso de apelación de la defensa al subrayar la "sólida y categórica persistencia en la incriminación" del recurrente, los testimonios de otras alumnas y los informes forenses.

Asimismo, la sala aseguró que el acusado "era perfectamente conocedor de la fragilidad emocional de la víctima" y se aprovechó de esas circunstancias para presentarse como "una figura de referencia y apoyo".

Los hechos

Los hechos se produjeron después de que el condenado, de 45 años, entablase una conversación con la víctima a través de una red social usando un alias, para que esta le enviase fotografías y vídeos íntimos. Tiempo después, tras la insistencia de la víctima para que revelase su identidad, el condenado le pidió que fuese al aula de música, descubriendo entonces quien era.

A partir de ese momento, el condenado consiguió quedar con ella en varias ocasiones, según indicaron los jueces, y realizar actos sexuales con la menor. En esta línea, el hombre la sometió a numerosos abusos y violaciones, así como a "prácticas sádicas" y, en una ocasión, le propinó una paliza y la abandonó en el monte.