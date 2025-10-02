La Xunta de Galicia "no fijó los objetivos" de conservación en las zonas afectadas por los incendios

La Xunta de Galicia "no ha fijado" ni los objetivos, ni las medidas de conservación "suficientemente específicas" para cada una de sus zonas especiales de conservación (ZEC). Tampoco para aquellas afectadas por los incendios de este pasado agosto.

Así lo señala la Comisión Europea en una respuesta al eurodiputado socialista gallego, Nicolás González Casares, y a la que ha tenido acceso Europa Press. Según el representante del PSdeG en Bruselas, el organismo comunitario "realiza una enmienda a la totalidad" de la política ambiental de la Xunta.

La respuesta, firmada por la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, da seguimiento a la batería de preguntas presentadas por el eurodiputado socialista tras la ola de incendios que afectó a Galicia el pasado mes de agosto.

González Casares ha señalado en un comunicado que la Comisión incide en que está tramitando un procedimiento de infracción desde el año 2015. Este "tiene en su centro el incumplimiento sistemático por parte de la Xunta de las obligaciones legales que emanan de las directivas comunitarias".

Según el socialista, el Plan director de la Red Natura aprobado por el PP "no da respuestas" a las exigencias europeas. "Frente a la propaganda de la Xunta, hechos: la política ambiental de la Xunta falla a la hora de conservar las joyas naturales de Galicia, desprotegiendo nuestro patrimonio de forma sistemática", ha censurado Casares.

El eurodiputado gallego ha sostenido que, "una vez más", la Comisión Europea "le pinta la cara" al Gobierno de Rueda. En este sentido, ha recordado que fueron las instituciones comunitarias las que "arrojaron luz" sobre la superficie quemada en muchas zonas de altísimo valor ecológico, como Pena Trevinca.