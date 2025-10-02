Rueda afirma que "hay una solución sobre la mesa" para la Gaza: "La alternativa es demoledora"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, interviene durante la inauguración del 'Foro La Toja - Vínculo Atlántico' Elena Fernández / Europa Press

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha intervenido este jueves en la inauguración del Foro La Toja Vínculo Atlántico 2025. Allí, ha puesto en valor la "política real" para solucionar los retos y los conflictos como el de Gaza, para lo que "no hay atajos".

En su intervención, Rueda se ha referido al plan propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con "el conflicto tremendo en Gaza". "Hay una solución encima de la mesa. Ojalá sea la solución posible", ha proclamado.

Para el presidente de la Xunta de Galicia, que "alguien plantee una solución" y que "las partes se planteen hablar e intentar el acuerdo" debe abrir "una vía a la esperanza". "La alternativa es demoledora", ha constatado, como indica Europa Press.

En ese contexto, Rueda ha apelado a la "política real" y "con mayúsculas" para afrontar los retos, porque las soluciones pasan por "tender puentes" y "no levantar muros". "Un líder va a ser siempre el que construya, no el que rompa", ha incidido, y ha reiterado la importancia de esa "política real" frente a las "aventuras personales".

El presidente de la Xunta ha subrayado que en un escenario "cada vez más tensionado y convulso", Galicia puede presumir de ser "una isla de estabilidad". "Aquí podemos presumir de ser una pequeña excepción, donde todo se discute pero no se confronta más allá de lo estrictamente necesario", ha proclamado.

Rajoy insta a "dar la batalla contra el populismo"

Más tarde, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha participado en la ponencia 'Instituciones y Democracia' del Foro La Toja Vínculo Atlántico, acompañado por el expresidente de México, Ernesto Zedillo, en una charla moderada por la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Rajoy ha proclamado que la democracia "es el mejor sistema para convivir" y ha constatado que la UE y las democracias liberales tienen que "lidiar" con actores internacionales como Rusia o China, que son "dictaduras".

l expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya y el expresidente de México, Ernesto Zedillo, en el Foro La Toja 2025. Elena Fernández / Europa Press

Por otra parte, ha añadido, Europa tiene "el enemigo en casa", que es el "populismo". "Puede ser de extrema derecha, de extrema izquierda, de extrema nada o de extrema estupidez", ha ironizado.

Así, el expresidente ha llamado a los europeos a "dar la batalla", aunque ha reconocido que, en su opinión, "es mejor vivir en una democracia populista que en la inmensa mayoría de dictaduras de extrema izquierda que hay en el mundo".

Con todo, ha admitido que "es muy difícil" actuar contra el populismo, y ha incidido en la necesidad de "hacer pedagogía". "Al extremismo no se le puede plantear extremismo, porque se acaba a bofetadas", ha aseverado, antes de añadir que "no se puede debatir desde el barro".