Desactivan la situación 2 en el incendio forestal de O Bolo (Ourense)

La Consellería do Medio Rural ha desactivado la Situación 2 en el incendio forestal que afecta al municipio ourensano de O Bolo. Afirman que se ha reducido el riesgo para el núcleo de población.

El fuego, que comenzó a las 23:47 horas de este jueves en la parroquia de Vilaseco, calcina, según las últimas estimaciones de la Consellería, una superficie de 30 hectáreas.

La situación 2 fue activada como medida preventiva por la proximidad de las llamas al núcleo de población de Santa Cruz.

Por ahora, se han movilizado para su extinción hasta cuatro agentes, siete brigadas, cinco motobombas y una pala. Además, según el 112 Galicia, se procedió al corte de la vía ferroviaria entre Santo Estevo y Os Peares.

El alcalde asegura que fue "intencionado"

El alcalde de O Bolo, Miguel Ángel García (Somos O Bolo), ha asegurado que el incendio fue encendido "intencionadamente" junto a "la carretera OU-533".

García ha señalado que los vecinos "llevan toda la noche trabajando" en una "zona de difícil acceso", pero, ante la llegada de medios aéreos, "en principio no hay previsiones de que se expanda" el fuego.

"Creemos que no se va a correr ningún peligro, porque ahora los medios aéreos van a cortarle la cabeza al fuego y ya no debería salir de ahí", ha explicado.

Consultado por Europa Press, el regidor de O Bolo ha ratificado que no hay vecinos desalojados y "no hay previsión" de que se tenga que desalojar porque "el incendio está lejos de los tres núcleos de población". "Puede venir el viento y cambiar esto, pero en principio no se espera", ha añadido.