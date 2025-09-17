Rueda insiste en que la AP-9 debe ser "libre y gratuita" y pide al Gobierno "estar a la altura"

La Xunta ha lamentado la respuesta del Gobierno central ante el dictamen de la Comisión Europea que declaraba la irregularidad de las prórrogas de la concesión de la AP-9. El presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha insistido que la autopista debe ser "libre y gratuita" y ha exigido al Ejecutivo "estar a la altura".

Así lo ha manifestado el líder popular en el transcurso de un acto en O Grove (Pontevedra), minutos antes de conocer que el ministerio de Transportes había respondido 'in extremis' al ultimátum dado por Bruselas. Cabe recordar que la Comisión Europea considera que España vulneró las reglas europeas en materia de contratación pública con la prórroga de la AP-9.

Tras la noticia de la decisión del Estado, la Xunta ha criticado la "falta de valentía" del Gobierno de Pedro Sánchez. Además, ha lamentado que no se aproveche la oportunidad de rescatar la AP-9 y liberar el peaje, "al tratarse de la principal vía que vertebra la comunidad".

El ente autonómico ha recordado, además, que ha elaborado un nuevo estudio que eleva el coste del rescate a 2.356 millones de euros. Esta cifra es superior a la evaluación hecha en 2024 y que calculaba un importe de 2.332 millones de euros.

En este sentido, la Xunta considera que cuanto más tarde se produzca este rescate, será mayor el perjuicio para los contribuyentes y los usuarios de la autopista. Además, el gobierno gallego ha recordado que lleva 16 años reclamando la transferencia de la AP-9 "junto con los medios y servicios necesarios para su gestión".