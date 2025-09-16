Un camión queda con la cisterna colgada y obliga a interrumpir la circulación en un carril de la A-52

La cisterna de un camión que transportaba mercancía peligrosa, concretamente disolventes con pintura, ha quedado colgada este martes obligando a interrumpir la circulación en uno de los tres carriles en sentido de Benavente de la A-52, a su paso por Vilardevós (Ourense).

Según informa el 112 Galicia, la carga resultó intacta pero el conductor necesitó asistencia médica, posiblemente por una lesión cervical. Fue trasladado al Hospital de Verín.

Tal y como relata la Central de Emergencias, el accidente se registró a las 17:00 horas de este martes tras recibir una llamada de aviso de otro camionero. En el operativo intervinieron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Verín, Guardia Civil de Tráfico y personal de limpieza y mantenimiento.

De momento se desconoce cuándo será posible retomar el tránsito por el carril afectado, pues será imprescindible una grúa de gran tonelaje para poder retirar el vehículo siniestrado. Con todo, serán necesarias medidas de seguridad extra para evitar derrames.