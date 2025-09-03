La Audiencia Nacional prorroga otros seis meses la instrucción por el naufragio del Villa de Pitanxo

Imagen del informe de la Ciaim sobre el Villa de Pitanxo CIAIM - Archivo

La Audiencia Nacional ha acordado una nueva prórroga en la investigación judicial por el naufragio del buque gallego Villa de Pitanxo, que se hundió en aguas de Terranova en febrero de 2022. En el accidente tan solo hubo tres supervivientes, 21 personas fallecieron y solo 9 cuerpos fueron recuperados.

En la causa se investiga al patrón del pesquero, Juan Padín, por 21 homicidios imprudentes. Como recoge Europa Press, se habían acordado ya varias prórrogas y se trata de la sexta ampliación del plazo de instrucción, a la espera de las diligencias pendientes.

La portavoz de las familias de los fallecidos, María José de Pazo, ha recordado que "quedan por hacer diligencias y queda el informe de la CIAIM" —la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos—.

Este organismo ya entregó un informe preliminar que fue cuestionado por la armadora del 'Villa de Pitanxo', Pesquería Nores. El escrito apuntaba a un error del patrón como causa del naufragio, aunque queda por entregar el informe definitivo.

"Esperamos que (esta prórroga) sea la definitiva y que pronto se decrete la apertura de juicio oral", ha señalado María José de Pazo, que ha reiterado que las familias de los fallecidos "confían" en el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y "acatan" sus decisiones.

Igualmente han trasladado su deseo de que la nueva prórroga no se agote en caso de que los documentos que faltan sean aportados antes de esos seis meses.

Sentencia mercantil

La prórroga de la instrucción de este procedimiento penal se ha notificado poco después de que se hiciera pública la sentencia de la jurisdicción mercantil, por la que se ha condenado a tres aseguradoras a indemnizar con algo más de 5 millones de euros a la armadora Pesquería Nores.

En su resolución, la jueza del Mercantil 2 de Pontevedra señalaba que el barco había pasado las inspecciones y tenía las certificaciones en regla. Según exponía, no hay razones para que no se cumpla el contrato con las aseguradoras, que incluía la pérdida del barco por naufragio en su cobertura de riesgos.