Los Reyes son recibidos con aplausos en Galicia y hablan con los vecinos de las zonas afectadas por los incendios

El rey Felipe VI y la reina Leticia visitan el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín, Ourense Samuel Pérez

Tras su visita a León y Zamora, los Reyes de España han llegado a Galicia para conocer la situación tras los incendios que han asolado a la comunidad, especialmente a Ourense.

Diversas autoridades, entre las que se encontraban el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, han recibido a Felipe VI y a la Reina Letizia en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV en Verín (Ourense).

Además, decenas de vecinos de la comarca se acercaron para saludar a sus monarcas, que fueron recibidos entre aplausos y vítores de "viva el rey" y "viva la reina".

Después de ser informados del impacto de los incendios que han quemado decenas de miles de hectáreas en la provincia de Ourense, los Reyes saludaron a los servicios de Emergencia, incluido un equipo portugués al que Felipe VI ha agradecido la ayuda y colaboración.

En estos momentos, se dirigen hacia una explotación ganadera en Cualedro. Luego se acercarán al colegio público de Medeiros, concello de Monterrei, donde hablarán con vecinos afectados por los fuegos.

