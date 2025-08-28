La firma de los Reyes, un recuerdo imborrable para un niño gallego afectado por los incendios

Decenas de afectados por los incendios se han acercado a Verín y a Medeiros (Ourense) para recibir a los Reyes, que han visitado este jueves las zonas afectadas por los incendios en Galicia. La gran mayoría ha conseguido un saludo del que nunca se olvidarán, pero hay una pequeña persona que se ha llevado un recuerdo imborrable para toda su vida.

Se trata de Xian, un vecino de Medeiro que se situó junto a otros niños de la localidad delante de las vallas de seguridad que separaban el público de Felipe VI y la Reina Letizia. Los reyes se han parado con cada niño, chocándoles las cinco y charlando un rato con cada uno.

A la mayoría les bastaba con este pequeño gesto, otros pedían además una foto para inmortalizar la primera vez -y posiblemente única- que los monarcas visiten su aldea. Por eso fue toda una sorpresa cuando Xian le pidió a la reina que le firmara su pequeña hoja.

Según explican a Treintayseis su abuela y su tía abuela, Xian preparó durante la tarde del día anterior ese pequeño papel. Hasta indicó en qué parte tenía que firmar cada monarca. Pese a su timidez, sus familiares aseguran que está "muy contento" tras haberlas conseguido.

Primero se la firmó Letizia, quien se agachaba para hablar con cada niño y niña presente en Medeiro. Luego fue el momento del Rey. La reina le entregó la hoja, indicándole en qué zona debía firmar.

"Un teatrillo"

"Estas visitas nos dan mucho ánimo y fuerza", ha afirmado tras el encuentro con Sus Majestades el alcalde Monterrei, José Luis Suárez Martínez. Y es que gran parte de los vecinos de la parroquia y alrededores se acercaron para presenciar la visita monárquica.

Es el caso de Manuel, a quien se le quemaron todos los terrenos que tenía en el monte. "Esto ayuda a tener repercusión nacional para que llegue a donde tiene que llegar y que lleguen las soluciones", ha afirmado a Treintayseis.

"Lo que ardió ya ardió, pero para regenerar y volver a la normalidad", ha añadido este hombre, que ha puesto en valor que los reyes "vean la realidad". "Ya sólo por donde pasaron, tuvieron que ver todo quemado", ha incidido.

María Luisa y Obdulia no están de acuerdo con la visión de Manuel. Pese a llevar a sus nietos, entre ellos Xian, a ver a los monarcas, consideran que se trata de "teatrillo" y que no agiliza la llegada de las ayudas.