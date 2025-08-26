La Guardia Civil seguía la pista desde 2022 al detenido en Arbo (Pontevedra) que vinculan con varios incendios

Vecino de Arbo detenido como supuesto autor de varios incendios forestales en este municipio y en A Cañiza (Pontevedra). Guardia Civil de Pontevedra

Ya lo avanzó este lunes el presidente de la Xunta este lunes, la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Arbo (Pontevedra), de 47 años de edad y sin antecedentes, por su supuesta vinculación con numerosos incendios forestales provocados de forma intencionada.

Agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Pontevedra, en colaboración con la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO), le seguían la pista desde 2022 por su supuesta vinculación con varios incendios registrados en la parroquia de Mourentán, en Arbo.

También lo relacionan con un fuego provocado en el municipio vecino de A Cañiza. Además, uno de los fuegos llevó a decretar la situación 2 de emergencia por la proximidad a núcleos habitados, según ha informado Europa Press.

Los últimos hechos que se le atribuyen ocurrieron en la noche del pasado 25 de mayo, cuando se registró un incendio en una zona de monte arbolado de Arbo. La rápida intervención de los servicios de extinción del Distrito Forestal XVII permitió controlar las llamas, evitando que alcanzaran viviendas próximas y que el fuego se propagara a mayor escala.

Puesto a disposición judicial

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil y por la UIFO permitieron identificar al supuesto autor de los incendios, que fue detenido y puesto a disposición del Tribunal de Instancia 2 de Ponteareas. El hombre fue puesto en libertad, como investigado por un delito de incendio forestal.

Con todo, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias encaminadas a esclarecer otros hechos similares ocurridos en la zona.