Incendios en Pontevedra: los focos de Vilaboa y Oia siguen activos y calcinan 90 hectáreas

Vista del incendio forestal en la parroquia de Mougás, en Oia (Pontevedra), a 21 de agosto de 2025 Adrián Irago - Europa Press

Los incendios que asolan Galicia ya se han trasladado a Pontevedra. Dos focos en Vilaboa y Oia están activos desde la tarde del jueves y llevan calcinadas casi 100 hectáreas.

50 hectáreas calcinadas corresponden al incendio forestal que afecta a Santa Cristina de Cobres, en Vilaboa (Pontevedra), según ha informado Medio Rural. Entre los medios de extinción y control desplegados, se encuentran efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército desde las 5:00 horas.

En este incendio se mantiene activada la situación 2 de alerta por la proximidad del fuego a zonas habitadas y, de hecho, fue necesario desalojar el cuatro viviendas unifamiliares de Paradellas (14 personas).

Con todo, según ha confirmado el alcalde de Vilaboa, César Poza, a Europa Press, desde la pasada madrugada los vecinos ya tienen permiso para regresar a sus casas. "Ayer se hacía insufrible estar allí, sobre todo por el humo", ha explicado el regidor.

La Xunta ha informado de que los medios acumulados en este incendio son 3 técnicos, 10 agentes, 19 brigadas, 19 motobombas, 1 pala, 1 unidad técnica de apoyo, 4 helicópteros y 8 aviones.

La previsión es, según ha explicado César Poza, que en las próximas horas pueda quedar perimetrada el área del incendio. También ha señalado que parece "relativamente controlado", pero ha apelado a la prudencia hasta saber cómo evoluciona la situación ante la eventualidad de que "se puedan reactivar focos".

Poza también ha agradecido el trabajo de los Bomberos de Pontevedra, de O Morrazo y de Vigo que se han desplazado para colaborar en las tareas de extinción, así como la predisposición de los alcaldes de Cuntis, Redondela, Moaña y Soutomaior que pusieron sus medios a disposición de Vilaboa desde el primer momento.

Incendio de Mougás, Oia: reabierta la PO-552

Mientras, el incendio forestal de Oia ha arrasado ya unas 40 hectáreas y obligó a decretar la situación 2 de alerta, aunque ya está desactivada, por la proximidad de las llamas a núcleos habitados.

Las llamas también obligaron a interrumpir el tráfico por la carretera PO-552. Fuentes de 112 Galicia han confirmado la reapertura de esta vía desde las 6:45 horas de esta mañana mientras continúan trabajando en la zona los medios de extinción.

Igualmente, como medida de precaución fueron desalojadas 45 personas de un camping, pero ya han podido regresar a las instalaciones. No obstante, algunas se quedaron alojadas en el Camping Santa Tegra de A Guarda.

Para la extinción de este fuego, los medios movilizados (acumulados) han sido 2 técnicos, 7 agentes, 11 brigadas, 13 motobombas, una pala, un helicóptero y 2 aviones.