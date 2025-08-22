Ofrecido por:
Estabilizado el incendio de Muíños (Ourense), que afecta al Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés
El fuego se originó en la parroquia de Requiás y ya esta mañana se había dado por controlado.
El incendio forestal originado en el ayuntamiento ourensano de Muíños, que afecta al Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés, se ha dado por estabilizado.
Según ha informado la Consellería de Medio Rural, el fuego se originó en la parroquia de Requiás y ya esta mañana se había dado por controlado.
Ahora se avanza un paso más hacia su extinción, en la que trabajan dos agentes, seis brigadas y cuatro motobombas. Afecta a unas 1,5 hectáreas, según indica Europa Press.