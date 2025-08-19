La Xunta reparte alimentación para el ganado en zonas de Ourense afectadas por los incendios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha acudido este martes al municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, donde se ha realizado un reparto de alimentación para ganado afectado por los incendios que continúan en la provincia de Ourense tras calcinar ya más de 67.000 hectáreas.

Allí, acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y del alcalde de la localidad, Francisco Rodríguez, el titular del Gobierno gallego ha reconocido que los ganaderos "son los que le dan valor al monte" y, muchos de ellos, "han perdido incluso ganado, rebaños y pastos".

"Hay que empezar a reponerlo cuanto antes", ha manifestado Rueda, que ha subrayado que "lo más urgente" es proporcionar alimento a los ganaderos para los animales.

"La primera ayuda que llega de la Xunta llega cuando los fuegos aún no están apagados, pero es necesario actuar ya y suministrar alimento para el ganado: hierba, pienso y lo que haga falta", ha insistido.

A partir de la semana que viene, ha recordado que el Ejecutivo autonómico aprobará ayudas para darles apoyo económico y puedan retomar la actividad tras las pérdidas sufridas a causa de los incendios.

En este punto, ha aprovechado para demandar al resto de administraciones "que hagan lo mismo". "Apagar y después ayudar, y tiene que ser todo muy seguido", ha apelado.

Por su parte, el regidor de Chandrexa de Queixa ha agradecido a las autoridades su preocupación ante una situación "bastante preocupante" y ha señalado que tanto Rueda como la conselleira "van a estar con Chandrexa para sacar adelante los problemas de los ganaderos y de todo el ayuntamiento" que, según ha expuesto, tiene "el 75% del territorio en negro" debido al incendio de este mes que ha arrasado ya más de 17.000 hectáreas en el municipio y en otros de alrededor.

Contratación de emergencia

Además, según ha detallado la Xunta en una nota de prensa, el reparto de alimentos se está realizando en coordinación con los ayuntamientos y asociaciones de ganaderos, a través de una contratación de emergencia con la empresa pública Tragsa.

Así, la Administración autonómica pretende dar un plazo de tiempo para que los ganaderos afectados gestionen la compra de piensos y alimentación animal, con la previsión de convocar órdenes de ayudas para, entre otros, sufragar los gastos derivados de alimentar al ganado.

Por otro lado, ha expuesto que ya son seis los puntos de recogida habilitados para adquirir y distribuir el alimento, todos en la provincia de Ourense, y la Xunta trabaja para ampliarlos a ocho.